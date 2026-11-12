Chandigarh-Haryana News: पुलिस के 45 कर्मचारी टेलीकम्युनिकेशन विंग में अस्थायी तौर पर तैनात

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आदेश के अनुसार सामान्य कैडर से टेलीकम्युनिकेशन विंग में आने के इच्छुक कर्मचारियों को अस्थायी आधार पर लगाया गया है। इससे पहले अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (टेलीकम्युनिकेशन) कार्यालय ने छह जुलाई को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद तीन सितंबर को पुलिस मुख्यालय ने कर्मचारियों की तैनाती को लेकर संदेश जारी किया था। अब 45 कर्मचारियों को विभिन्न जिलों और रेंज से टेलीकम्युनिकेशन विंग में भेजा गया है। विज्ञापन

आदेश के अनुसार सामान्य कैडर से टेलीकम्युनिकेशन विंग में आने के इच्छुक कर्मचारियों को अस्थायी आधार पर लगाया गया है। इससे पहले अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (टेलीकम्युनिकेशन) कार्यालय ने छह जुलाई को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद तीन सितंबर को पुलिस मुख्यालय ने कर्मचारियों की तैनाती को लेकर संदेश जारी किया था। अब 45 कर्मचारियों को विभिन्न जिलों और रेंज से टेलीकम्युनिकेशन विंग में भेजा गया है।

चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस में कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए 45 पुलिसकर्मियों को टेलीकम्युनिकेशन विंग में अस्थायी तौर पर तैनात किया गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।