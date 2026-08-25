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हरियाणा: प्रियंका धूपड़ की राज्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्ति रद्द, 14 माह बाद सामान्य प्रशासन विभाग का एक्शन

Tue, 25 Aug 2026 02:53 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Tue, 25 Aug 2026 02:53 PM IST
सार

पिछले साल हरियाणा सरकार ने प्रियंका धूपड़ की राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति की थी मगर वे शपथ ग्रहण करने नहीं आई थी।

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Priyanka Dhupar appointment as Haryana State Information Commissioner cancelled after 14 months
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी - फोटो : संवाद

विस्तार
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हरियाणा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासनिक सुधार शाखा) ने 14 महीने बाद एडवोकेट प्रियंका धूपड़ की राज्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्ति रद्द कर दी है।
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पिछले साल हरियाणा सरकार ने प्रियंका धूपड़ की राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति की थी मगर वे शपथ ग्रहण करने नहीं आई थी। उस समय इस घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं जरूर हुईं, लेकिन सरकार की ओर से लंबे समय तक यह स्पष्ट नहीं किया गया कि नियुक्ति आदेश में नाम होने के बावजूद उन्हें संवैधानिक पद की शपथ क्यों नहीं दिलाई गई। अब सरकार ने उनकी नियुक्ति रद्द कर दी है।
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