हरियाणा: प्रियंका धूपड़ की राज्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्ति रद्द, 14 माह बाद सामान्य प्रशासन विभाग का एक्शन

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पिछले साल हरियाणा सरकार ने प्रियंका धूपड़ की राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति की थी मगर वे शपथ ग्रहण करने नहीं आई थी। उस समय इस घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं जरूर हुईं, लेकिन सरकार की ओर से लंबे समय तक यह स्पष्ट नहीं किया गया कि नियुक्ति आदेश में नाम होने के बावजूद उन्हें संवैधानिक पद की शपथ क्यों नहीं दिलाई गई। अब सरकार ने उनकी नियुक्ति रद्द कर दी है।