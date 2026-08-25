Chandigarh-Haryana News: पटवारी और कानूनगो ने दो दिन और बढ़ाई हड़ताल
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 08:04 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 08:04 PM IST
विज्ञापन
हड़ताल के चलते आज और कल भी प्रभावित रहेंगे काम, डीसीएस का कार्य लटकने के साथ ही विशेष गिरदावरी भी नहीं हो सकी शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पटवारियों और कानूनगो ने हड़ताल दो दिन और बढ़ा दी है। अब राजस्व विभाग से जुड़े काम बुधवार और वीरवार को भी प्रभावित रहेंगे। हड़ताल के चलते राज्य में डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) का कार्य अधर में लटक गया है। 5 अगस्त से 5 सितंबर तक होने वाली विशेष गिरदावरी भी शुरू नहीं हो सकी है।हड़ताल के चलते उन किसानों की चिंता बढ़ गई है जिनकी फसलों का मिलान नहीं हो सका है। अब खरीफ सीजन में मिलान न होने वाली फसलों की खरीद को लेकर बाधा खड़ी हो सकती है। इसके साथ ही नकल, इंतकाल, प्रमाणपत्र आदि कार्य अटकने से भी लोगों की परेशानी बढ़ गई है।
हरियाणा में डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य 14 अगस्त को शुरू हुआ था मगर पटवारी राजस्व विभाग के पोर्टल में तकनीकी खामियां बताते हुए हड़ताल पर चले गए। अभी राज्य में मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर करीब 14.46 लाख एकड़ फसलों का मिलान नहीं हो सका है। 15 सितंबर के बाद पीआर धान और बाजरा मंडियों में पहुंचना शुरू हो जाता है। 1 अक्तूबर से खरीफ की खरीद का भी सीजन शुरू होगा। दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के राज्य प्रधान जयबीर चहल व महासचिव सन्नी दहिया ने बताया कि पोर्टल में तकनीकी खामियों दूर करने समेत उनकी अन्य मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी।
पटवारियों व कानूनगो की लंबित मांगों के समाधान के लिए सरकार गंभीर है। फसलों के मिलान के लिए डीसीएस के बाद सत्यापन का कार्य होगा।
- डॉ. यशपाल, निदेशक, हरियाणा भू-अभिलेख निदेशालय
किसानों को फसल बिक्री में कोई अड़चन आई तो सरकार होगी जिम्मेदार : रतन
किसान यूनियन के राज्य प्रधान रतन मान का कहना है कि पटवारी व कानूनगो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सरकार कृषि विभाग, नंबरदारों आदि दूसरे विभागीय कर्मचारियों की सहायता लेकर गिरदावरी कराए जिससे किसानों को फसल मिलान न होने के कारण फसल बिक्री में बाधाओं का सामना न करना पड़े। यदि किसानों को परेशानी हुई तो इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पटवारियों और कानूनगो ने हड़ताल दो दिन और बढ़ा दी है। अब राजस्व विभाग से जुड़े काम बुधवार और वीरवार को भी प्रभावित रहेंगे। हड़ताल के चलते राज्य में डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) का कार्य अधर में लटक गया है। 5 अगस्त से 5 सितंबर तक होने वाली विशेष गिरदावरी भी शुरू नहीं हो सकी है।हड़ताल के चलते उन किसानों की चिंता बढ़ गई है जिनकी फसलों का मिलान नहीं हो सका है। अब खरीफ सीजन में मिलान न होने वाली फसलों की खरीद को लेकर बाधा खड़ी हो सकती है। इसके साथ ही नकल, इंतकाल, प्रमाणपत्र आदि कार्य अटकने से भी लोगों की परेशानी बढ़ गई है।
हरियाणा में डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य 14 अगस्त को शुरू हुआ था मगर पटवारी राजस्व विभाग के पोर्टल में तकनीकी खामियां बताते हुए हड़ताल पर चले गए। अभी राज्य में मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर करीब 14.46 लाख एकड़ फसलों का मिलान नहीं हो सका है। 15 सितंबर के बाद पीआर धान और बाजरा मंडियों में पहुंचना शुरू हो जाता है। 1 अक्तूबर से खरीफ की खरीद का भी सीजन शुरू होगा। दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के राज्य प्रधान जयबीर चहल व महासचिव सन्नी दहिया ने बताया कि पोर्टल में तकनीकी खामियों दूर करने समेत उनकी अन्य मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी।
विज्ञापन
पटवारियों व कानूनगो की लंबित मांगों के समाधान के लिए सरकार गंभीर है। फसलों के मिलान के लिए डीसीएस के बाद सत्यापन का कार्य होगा।
- डॉ. यशपाल, निदेशक, हरियाणा भू-अभिलेख निदेशालय
किसानों को फसल बिक्री में कोई अड़चन आई तो सरकार होगी जिम्मेदार : रतन
किसान यूनियन के राज्य प्रधान रतन मान का कहना है कि पटवारी व कानूनगो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सरकार कृषि विभाग, नंबरदारों आदि दूसरे विभागीय कर्मचारियों की सहायता लेकर गिरदावरी कराए जिससे किसानों को फसल मिलान न होने के कारण फसल बिक्री में बाधाओं का सामना न करना पड़े। यदि किसानों को परेशानी हुई तो इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी होगी।
विज्ञापन