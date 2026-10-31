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हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक: तीन नवंबर को बुलाई कैबिनेट मीटिंग, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा

Sat, 31 Oct 2026 01:16 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Sat, 31 Oct 2026 01:16 PM IST
सार

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को आगामी दिनों में सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। हालांकि, बैठक के एजेंडे को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

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Haryana Cabinet Meeting on November 3 several important issues to be discussed
हरियाणा कैबिनेट की बैठक - फोटो : अमर उजाला/फाइल

विस्तार
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हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक तीन नवंबर को सुबह 11 बजे होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में सरकार की नीतियों, प्रशासनिक फैसलों और जनहित से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।
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विभिन्न विभागों की ओर से महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए रखे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को आगामी दिनों में सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। हालांकि, बैठक के एजेंडे को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सरकार बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी साझा करेगी।
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