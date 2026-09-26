Chandigarh-Haryana News: पिहोवा-ढांड रोड का एक किलोमीटर हिस्सा बनेगा फोरलेन
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 06:58 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 06:58 PM IST
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- 734.35 लाख रुपये मंजूर, आरडी 53 से 54 तक चौड़ी होगी सड़क
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। कुरुक्षेत्र जिले में पिहोवा-ढांड रोड का एक किलोमीटर हिस्सा फोरलेन बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 734.35 लाख रुपये मंजूर किए हैं। सड़क को आरडी (रिड्यूस डिस्टेंस) 53 से 54 तक चौड़ा किया जाएगा।
लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा के अनुसार सड़क चौड़ी होने से इस मार्ग पर आवाजाही आसान होगी और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। संबंधित हिस्से में सड़क विस्तार से पहले बिजली-पानी जैसी सुविधाओं की लाइनें दूसरी जगह शिफ्ट करने व वन विभाग से जुड़ी मंजूरियां लेने का काम किया जाएगा। विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। चालू वित्त वर्ष में जरूरी मंजूरियां और लाइनें हटाने का काम पूरा करने की तैयारी है। इसके बाद सड़क चौड़ी करने का मुख्य काम आगे बढ़ेगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। कुरुक्षेत्र जिले में पिहोवा-ढांड रोड का एक किलोमीटर हिस्सा फोरलेन बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 734.35 लाख रुपये मंजूर किए हैं। सड़क को आरडी (रिड्यूस डिस्टेंस) 53 से 54 तक चौड़ा किया जाएगा।
लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा के अनुसार सड़क चौड़ी होने से इस मार्ग पर आवाजाही आसान होगी और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। संबंधित हिस्से में सड़क विस्तार से पहले बिजली-पानी जैसी सुविधाओं की लाइनें दूसरी जगह शिफ्ट करने व वन विभाग से जुड़ी मंजूरियां लेने का काम किया जाएगा। विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। चालू वित्त वर्ष में जरूरी मंजूरियां और लाइनें हटाने का काम पूरा करने की तैयारी है। इसके बाद सड़क चौड़ी करने का मुख्य काम आगे बढ़ेगा।
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