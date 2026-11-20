विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

लोहारू निवासी सुशील सैनी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 10 नवंबर को शाम करीब 5:45 बजे उनके भाई विजय कुमार की बेटी दिपांशु सैनी काम से घर लौट रही थी। इसी दौरान सूरजगढ़ की ओर से तेज रफ्तार में आ रही बाइक ने सड़क पार करते समय उसे साइड से टक्कर मार दी। हादसे में दिपांशु के बाएं पैर में गंभीर चोटें आईं।सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल युवती को डीएसएम अस्पताल, सूरजगढ़ बाईपास, चिड़ावा में भर्ती करवाया। हालत में सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने उसे हिसार के निजी अस्पताल रेफर कर दिया। वहां उसका उपचार जारी है। परिजनों के अनुसार स्थानीय निवासी मनीष ने बाद में बाइक चालक के अपने पास होने की जानकारी दी थी।इसके बाद जब परिजन चालक से मिलने पहुंचे तो पता चला कि वह वहां से जा चुका है। इस पर उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। लोहारू थाने की जांच अधिकारी निशा ने बताया कि घायल युवती की मेडिकल रिपोर्ट मिलने और शिकायत के आधार पर 17 नवंबर को अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।