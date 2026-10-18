Bhiwani News: आटा चक्की संचालक की हत्या के मामले में महिला गिरफ्तार, दो दिन के रिमांड पर ली

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आरोप है कि महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या को हादसा दिखाने का प्रयास किया और परिजनों को जितेंद्र के छत से गिरने की सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे तो जितेंद्र के छत से गिरने की बात पर संदेह हुआ। उसके सिर और शरीर पर चोटों के निशान थे तथा फर्श पर खून साफ किया गया था। इससे परिजनों का शक गहरा गया और उन्होंने पुलिस को शिकायत दी।पुलिस ने शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतक के चचेरे भाई सुनील की शिकायत पर महिला सोनू, मेडिकल स्टोर संचालक सोनू और महिला के पिता सुरेश के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। गांव खैरपुरा निवासी पूर्व सरपंच राजबीर ने बताया कि उसका भतीजा जितेंद्र ब्रह्मा कॉलोनी में अपना मकान बनाकर रहता था और आटा चक्की चलाता था। कुछ साल पहले वह सोनू नामक महिला के साथ रहने लगा था। सोनू की पहले भी शादी हो चुकी थी। जितेंद्र के साथ रहते हुए उसकी दो बेटियां हुईं जिनमें एक की उम्र साढ़े तीन साल और दूसरी की डेढ़ साल है।राजबीर के अनुसार पड़ोस में मेडिकल स्टोर चलाने वाले सोनू के साथ महिला का प्रेम प्रसंग था जिसको लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका था। शुक्रवार को महिला ने ही फोन कर जितेंद्र के परिजनों को उसके छत से गिरने की सूचना दी और जल्द पहुंचने को कहा। परिजनों ने उसे जितेंद्र को अस्पताल ले जाने की सलाह दी लेकिन वह उनके आने की जिद करती रही।मामले के जांच अधिकारी जरनैल सिंह ने बताया कि आरोपी महिला सोनू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान उससे गहन पूछताछ कर हत्याकांड से जुड़े तथ्यों का पता लगाया जाएगा। मामले में अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।जितेंद्र के पिता और भाई की कोरोना संक्रमण काल में मौत हो गई थी। परिवार में उसकी मां मैना देवी और दो मासूम बेटियां उसके साथ रहती थीं। गांव खैरपुरा में उसका मकान भी बनकर तैयार हो गया था और वह वहां अपना सामान शिफ्ट कर चुका था। इसी बीच उसकी मां मैना गोगामेड़ी तीर्थ पर चली गईं और शुक्रवार सुबह जितेंद्र की हत्या हो गई। अब दादी ही दोनों मासूम बेटियों का पालन-पोषण कर रही हैं जबकि आरोपी महिला सलाखों के पीछे पहुंच गई है।