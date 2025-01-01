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उन्होंने बोर्ड की आगामी कार्ययोजना साझा करते हुए कहा कि आज के दौर में मिट्टी के सजावटी और आधुनिक उत्पादों की भारी मांग है। इसके लिए कारीगरों को नई तकनीक सिखाने हेतु विशेष ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। मिट्टी की खुदाई और परिवहन के दौरान माइनिंग विभाग से होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए कारीगरों के विशेष पहचान पत्र बनाए जाएंगे, ताकि उन्हें सस्ती दरों पर मिट्टी मिल सके। उन्होंने इलेक्ट्रिक चाक व आधुनिक मशीनों पर अनुदान दिलाने तथा रुकी हुई प्रशिक्षण योजनाओं को शीघ्र शुरू करवाने का आश्वासन दिया।चेयरमैन ने कहा कि कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें सीधा बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत आगामी अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव और सूरजकुंड मेले में कारीगरों के लिए विशेष स्टॉल लगवाए जाएंगे। साथ ही कुल्हड़ निर्माण और बिक्री के लिए भी सरकार विशेष प्रोत्साहन देगी। भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सह संयोजक भगवानदास कालिया ने कहा कि सरकार कारीगरों व गरीब वर्गों के उत्थान के लिए भट्टियों हेतु मुफ्त प्लॉट, महिलाओं को 15 हजार रुपये की सहायता और दस्तकारों को ऋण पर सब्सिडी जैसी योजनाएं चला रही है। समारोह में कुम्हार व धानक समाज के लोगों ने संयोजक लीलाराम प्रजापति व भगवानदास कालिया का स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर वेदप्रकाश मास्टर, अनिल पेंटर, महेश प्रजापति, राजेंद्र मिस्त्री व राजेश डाबला सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।