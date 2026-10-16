हरियाणा: भिवानी-हांसी फोरलेन पर डिवाइडर से टकराकर पलटी बस, दो युवकों की मौत; 15 से अधिक घायल

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भिवानी-हांसी फोरलेन पर शुक्रवार शाम करीब साढ़े पांच बजे गांव प्रेमनगर स्थित बीबीएमबी पावर हाउस के गेट के सामने बने स्पीड ब्रेकर पर एक निजी बस असंतुलित होकर सड़क पर पलट गई। बस में 70 से अधिक यात्री सवार थे। हादसे में 15 से अधिक यात्री घायल हो गए, जबकि दो युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद गांव के ग्रामीणों में आक्रोश है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बस चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

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हादसे की सूचना मिलने पर गांव प्रेमनगर के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। जिला नागरिक अस्पताल से भी तीन से चार एंबुलेंस घटनास्थल पर भेजी गईं। घायलों को तत्काल जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद प्रेमनगर निवासी 20 वर्षीय मोहित को मृत घोषित कर दिया। हादसे में जान गंवाने वाले दूसरे युवक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। बस में सवार अन्य घायलों का जिला नागरिक अस्पताल में उपचार चल रहा है।

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मोहित भिवानी में पीएमटी की कोचिंग लेता था और हादसे के समय घर लौट रहा था। वह दो भाइयों में बड़ा था। हादसे की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची।



प्रत्यक्षदर्शियों ने चालक पर लगाए लापरवाही के आरोप

प्रत्यक्षदर्शी अजय ने बताया कि उसका घर बीबीएमबी पावर हाउस, प्रेमनगर के सामने है। घर के सामने ही स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, जहां यह हादसा हुआ। अजय के अनुसार, बस चालक फोन पर बात कर रहा था और उसने तेज रफ्तार से बस को स्पीड ब्रेकर पर चढ़ा दिया। इससे बस का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलट गई। अजय ने बताया कि बस में सवार एक युवक बस स्टॉप पर उतरने की कोशिश कर रहा था। आरोप है कि उसे उतरने से रोकने के लिए चालक ने बस की रफ्तार बढ़ा दी थी।

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