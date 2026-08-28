फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Two cousins killed in car-bike collision on Delhi-Pilani Highway in bhiwani

भिवानी: दिल्ली-पिलानी हाईवे पर कार-बाइक टक्कर में दो चचेरे भाइयों की मौत, एक घायल

Fri, 28 Aug 2026 07:22 PM IST
मयूर शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Published by: मयूर शर्मा Updated Fri, 28 Aug 2026 07:22 PM IST
सार

इस दुर्घटना में एक तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। मृतकों की पहचान चरखी दादरी के गांव उमरवास निवासी 34 वर्षीय प्रदीप और 35 वर्षीय राजेंद्र के रूप में हुई है।

विज्ञापन
Two cousins killed in car-bike collision on Delhi-Pilani Highway in bhiwani
स्कॉर्पियो की टक्कर से तीन भाई-बहनों में से एक की हुई मौत - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भिवानी जिले के जुईकलां में दिल्ली-पिलानी नेशनल हाईवे पर गांव लोहानी के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और बाइक की टक्कर में चरखी दादरी जिले के दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में एक तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। मृतकों की पहचान चरखी दादरी के गांव उमरवास निवासी 34 वर्षीय प्रदीप और 35 वर्षीय राजेंद्र के रूप में हुई है।

विज्ञापन
गांव उमरवास निवासी पूर्व सरपंच विजय मोटू ने बताया कि ये दोनों चचेरे भाई प्राइवेट ठेकेदार के पास बिजली का काम करते थे। वीरवार को तीनों दोस्त अपने काम से भिवानी से बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। गांव लोहानी के पास एक वैगनार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।
विज्ञापन

हादसे के बाद तीनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने प्रदीप और राजेंद्र को प्राथमिक उपचार के बाद मृत घोषित कर दिया। वहीं, 37 वर्षीय इंद्र की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन
जुई कलां थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जांच अधिकारी एएसआई अमित कुमार ने बताया कि मामले की जांच आरंभ कर दी गई है।


पूर्व सरपंच विजय ने बताया कि प्रदीप शादीशुदा था और उसके तीन बच्चे हैं जिनमें दो लड़के और एक लड़की शामिल हैं। वह अपने पांच भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर था और उसके एक भाई की पहले ही मौत हो चुकी थी। राजेंद्र भी शादीशुदा था और उसके दो बेटे हैं। वह अपने पांच भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर था जिनमें तीन भाई और दो बहनें हैं। घायल इंद्र भी शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे हैं। उसका उपचार रोहतक पीजीआई में चल रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed