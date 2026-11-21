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सेवा नगर कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह नौ नवंबर को परिवार के साथ सनसिटी सिनेमा में फिल्म देखने गया था। उसने अपनी कार मॉल के बाहर खड़ी की थी। फिल्म देखने के बाद वापस लौटा तो कार गायब मिली। अज्ञात व्यक्ति उसकी कार चोरी कर ले गए थे।शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। जांच अधिकारी हितेंद्र ने वारदात में शामिल होने के आरोप में ऋतिक और निरंजन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी की कार भी बरामद कर ली। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी वाहन चालक का काम करते हैं। पुलिस ने शनिवार को दोनों को न्यायालय में पेश किया। जमानत नहीं मिलने पर न्यायालय ने उन्हें जिला कारागार भेजने के आदेश दिए।