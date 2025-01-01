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सिंचाई विभाग की जूई वाटर डिविजन के तहत मिताथल हेड आरडी 88 हजार से गांव लोहानी पंप हाउस तक करीब 26 किलोमीटर लंबी ईंटों से बनी नहर को कंक्रीट (सीसी पैटर्न) से पक्का किया जाएगा। इसके लिए 21 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। नहर की गहराई 5.8 फीट से बढ़ाकर 9.3 फीट की जाएगी जबकि इसकी जल प्रवाह क्षमता 82 क्यूसेक बढ़कर 487 क्यूसेक हो जाएगी। रिमॉडलिंग का काम जून 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है।पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के प्रयासों से जूई नहर का निर्माण वर्ष 1969 के आसपास शुरू हुआ था और 1971-72 तक पूरा कर लिया गया था। जूई कनाल सिस्टम (उठान सिंचाई परियोजना) के तहत बनी इस महत्वाकांक्षी नहर से ऊंचे रेतीले टीलों और मरुस्थलीय क्षेत्रों तक पानी पहुंचाना संभव हुआ। समय-समय पर सिस्टम को अपग्रेड किया गया लेकिन नहर का संबंधित हिस्सा ईंटों से बना रहा। झाड़ियों के उगने और मिट्टी जमा होने से पानी के प्रवाह में बाधा आ रही थी। अब विभाग इस हिस्से को कंक्रीट लाइनिंग से तैयार करा रहा है।सिंचाई विभाग भिवानी शहर सहित करीब 125 गांवों की जीवनरेखा मानी जाने वाली जूई फीडर नहर में मोहला हेड से मिताथल हेड तक रिमॉडलिंग का काम वर्ष 2022 से पहले ही पूरा करा चुका है। इस हिस्से में नहर सीसी पैटर्न पर तैयार हो चुकी है जबकि मिताथल हेड से लोहानी पंप हाउस तक करीब 26 किलोमीटर हिस्सा अब भी ईंटों से बना है।रिमॉडलिंग के दौरान कुछ स्थानों पर सीमेंट की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था लेकिन अब पूरे हिस्से में नए सिरे से कंक्रीट लाइनिंग की जाएगी जिससे झाड़ियों के कारण पानी के प्रवाह में बाधा नहीं आएगी। लोहानी पंप हाउस से आगे जूई कनाल सिस्टम शुरू हो जाता है जिसे लिफ्ट इरिगेशन भी कहा जाता है। इसमें नहर के बीच बने पंप हाउस चैंबर में लगी बड़ी मोटरों से पानी लिफ्ट कर ऊंचे टीलों तक पहुंचाया जाता है। जूई कैनाल के जरिये करीब 170 किलोमीटर दूर स्थित मरुस्थलीय क्षेत्रों तक नहरी पानी पहुंचता है। इस कैनाल को करीब पांच साल पहले ही कंक्रीट लाइनिंग से पक्का किया जा चुका है।जूई फीडर से डेढ़ लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र की सिंचाई संभव हो सकेगी। इससे ढाणी हरसुख माइनर, धीराना माइनर, दिनोद माइनर, दिनोद सब माइनर, रूपगढ़ माइनर, देवसर माइनर और निमड़ीवाली माइनर जुड़ी हुई हैं। जूई नहर मोहला हेड से शुरू होकर लोहानी पंप हाउस के आगे जूई कैनाल में तब्दील हो जाती है। इसके सब माइनरों के माध्यम से करीब 125 गांव जुड़े हैं। रिमॉडलिंग के दायरे में आने वाले हिस्से से इन सातों माइनरों के क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा।जूई फीडर नहर का आरडी 88 हजार से 1,78,400 तक रिमॉडलिंग के तहत कंक्रीट से पक्का करने का काम किया जा रहा है। करीब 21 करोड़ रुपये की लागत वाली नहर सुदृढ़ीकरण परियोजना जून 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है। नहर के बेड की चौड़ाई 13 से 16 फीट की गई है जबकि गहराई 5.8 फीट से बढ़ाकर 9 फीट तीन इंच तक की जाएगी। -अनुराग गोयल, कार्यकारी अभियंता, जूई वाटर डिविजन, सिंचाई विभाग, भिवानी।