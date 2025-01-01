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जिले में करीब 1435 सरकारी स्कूलों के अलावा 1200 से अधिक निजी विद्यालय हैं। इनमें से अधिकांश के पास अपने खेल मैदान नहीं हैं। कई विद्यालयों ने मान्यता लेते समय शिक्षा निदेशालय को जिन मैदानों का ब्योरा दिया था वहां अब फसलें लहलहा रही हैं या जमीन बिक चुकी है। मैदानों का स्वरूप तक बदल चुका है। ऐसे में स्कूली खिलाड़ी जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए निजी अकादमियों में अपना हुनर तराश रहे हैं।हरियाणा शिक्षा नियमावली के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में खेल मैदान अनिवार्य है। विद्यालयों को हर साल मैदान की ऑनलाइन रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी होती है। रिपोर्ट तो दर्ज कराई जा रही है लेकिन भौतिक सत्यापन नहीं हो रहा। शिक्षा विभाग भी निगरानी के नाम पर औपचारिकता निभा रहा है। विभाग हर साल स्कूलों से स्पोर्ट्स फंड जुटाता है लेकिन खेल सुविधाओं के मानकों की धरातल पर जांच नहीं कराता। नतीजतन मैदानों की वास्तविक स्थिति कागजी दावों से बिल्कुल अलग है।भिवानी को खेलों के मामले में मिनी क्यूबा कहा जाता है। यहां के खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर जिले और प्रदेश को अलग पहचान दिलाई है। हर खेल के खिलाड़ी तो हैं लेकिन सभी खेलों के लिए मैदान नहीं हैं। यह विडंबना है कि शिक्षण संस्थाएं खेल मैदानों को बेचकर व्यवसाय का जरिया बना रही हैं। शहर में ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जिनके मैदान बिक चुके हैं। कभी शिक्षा और खेल के लिए पहचान रखने वाली ये संस्थाएं अब जमीन बेचने के लिए मशहूर हो रही हैं।-विनोद प्रजापति, नगर पार्षदखेल और शिक्षा एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों से ही बच्चों का चहुंमुखी विकास होता है। स्कूलों और कॉलेजों में विकास के दावे तो किए जा रहे हैं लेकिन महंगी फीस वसूलने के बावजूद बच्चों को जरूरी खेल सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। भिवानी खेलों का हब माना जाता है। प्रत्येक विद्यालय से खिलाड़ी तैयार किए जाएं तो प्रदेश की झोली में पहले से अधिक पदक आ सकते हैं। -अमित सैनी, सामाजिक कार्यकर्तानिजी शिक्षण संस्थाएं पूर्वजों ने चैरिटी के उद्देश्य से शुरू की थीं लेकिन अब इनमें काबिज पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं। यही वजह है कि कई शिक्षण संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त हो चुके हैं जबकि कई अन्य में प्रशासक लगाने की तैयारी है। सही सोच और तरीके से बच्चों के हित में काम किया जाए तो संस्थाएं उनके भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। -सुरेश सैनी, सामाजिक कार्यकर्तास्कूलों और कॉलेजों के पास खेल मैदान केवल नाम के रह गए हैं। इन्हें कागजों में ही जिंदा रखा जा रहा है। जिन संस्थाओं ने मैदान दिखाए हैं वहां कंटीली झाड़ियां और पेड़ उगे हुए हैं। अभ्यास के लिए उपयोगी मैदान बचे ही नहीं हैं। बेशकीमती खेल मैदान बिक चुके हैं और इन पर लोग अपने निजी हित साधने में जुटे हैं। -दीपक बंसल, सामाजिक कार्यकर्तासरकारी और निजी दोनों तरह के शिक्षण संस्थानों के लिए नियमावली में खेल मैदान अनिवार्य किया गया है। मैदान केवल मान्यता लेते समय ही नहीं दिखाने होते बल्कि किसी भी समय होने वाले निरीक्षण में भी उनका होना जरूरी है। खेल मैदान को सही हालत में रखना संस्थान प्रमुख की जिम्मेदारी है ताकि खिलाड़ी वहां नियमित अभ्यास कर सकें। -डॉ. निर्मल दहिया, जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी।