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बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार 12वीं की परीक्षाएं 3 मार्च से 8 अप्रैल 2027 तक और 10वीं की परीक्षाएं 4 मार्च से 26 मार्च 2027 तक आयोजित की जाएंगी। बोर्ड अध्यक्ष शंकरलाल धूपड़ और सचिव दीपक बाबूलाल कारवा ने बताया कि परीक्षाओं की विषयवार विस्तृत समय-सारणी (डेटशीट) बाद में जारी की जाएगी। परीक्षार्थियों, अभिभावकों और विद्यालयों के लिए परीक्षा से जुड़ी आगामी जानकारियां बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध करवाई जाएंगी।

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भिवानी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं मार्च के प्रथम सप्ताह में शुरू होंगी। बोर्ड ने परीक्षा की तिथियों की आधिकारिक घोषणा कर दी है।