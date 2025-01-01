Bhiwani News: शिक्षकों और 133 समाजसेवियों का मिला राष्ट्रीय सम्मान

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समारोह में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित हरियाणा के विभिन्न जिलों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बाल योगी महंत चरण दास महाराज का सानिध्य रहा। अध्यक्षता हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार ने की जबकि सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह मुख्य अतिथि रहे।हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की उपाध्यक्ष रेनू डाबला विशिष्ट अतिथि रहीं। हरियाणा माटीकला बोर्ड के चेयरमैन अनूप सिंह, मेडिकल कॉलेज निदेशक डॉ. धीरज परिहार समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। महंत चरण दास महाराज ने कहा कि शिक्षा और सेवा समाज के उत्थान के प्रमुख आधार हैं तथा शिक्षकों और निस्वार्थ समाजसेवियों का सम्मान दूसरों को भी सेवा के लिए प्रेरित करता है।सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण के साथ आने वाली पीढ़ियों के चरित्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीना परमार ने कहा कि भिवानी शिक्षा, धर्म और सामाजिक समरसता के लिए पहचान रखता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के ऐसे आयोजन युवाओं को समाजहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं।