फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   State-level badminton championship to be held in the district for the first time.

Bhiwani News: जिले में पहली बार होगी राज्यस्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप

Sun, 11 Oct 2026 01:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:31 AM IST
विज्ञापन
State-level badminton championship to be held in the district for the first time.
भिवानी। शहर में पहली बार 59वीं अंडर-15 एवं अंडर-17 हरियाणा स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 14 से 18 अक्तूबर तक किया जाएगा। हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वावधान में होने वाली प्रतियोगिता की मेजबानी बैडमिंटन वेलफेयर एसोसिएशन करेगी। मुकाबले बजरंग बली कॉलोनी स्थित बर्डी बैडमिंटन अकादमी में होंगे।
विज्ञापन

बैडमिंटन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान प्रो. सुरेश गुप्ता और महासचिव सतवेंद्र सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारना और उन्हें अपनी खेल क्षमता प्रदर्शित करने के लिए बेहतर मंच देना है। चैंपियनशिप से खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव मिलेगा और वे अपनी तकनीक व खेल कौशल को बेहतर बनाकर भविष्य में अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित होंगे।
विज्ञापन


खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए तैयारियां शुरू
एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। बाहर से आने वाले खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। भिवानी में पहली बार इस स्तर की राज्यस्तरीय प्रतियोगिता होने से स्थानीय खेल प्रेमियों और युवा खिलाड़ियों में उत्साह है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed