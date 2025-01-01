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भीम खेल स्टेडियम की स्थापना 1972 में की गई थी। करीब दस एकड़ से अधिक भूमि पर बने इस स्टेडियम में 15 से 20 खेल मैदान हैं। स्टेडियम में अभ्यास कर निकले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को भीम, द्रोण और अर्जुन अवार्ड तक मिले हैं लेकिन पिछले डेढ़ दशक से खेल स्टेडियम की हालत खस्ता है। यहां हर रोज करीब साढ़े सात सौ खिलाड़ी अभ्यास करते हैं मगर खेल मैदान में न तो चेंजिंग रूम है, न शौचालय और न ही पीने के पानी की व्यवस्था। महिला खिलाड़ियों के लिए दस नए चेंजिंग रूम बनाने का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है।जिला खेल अधिकारी विद्यानंद यादव ने बताया कि स्टेडियम में दो करोड़ 90 लाख रुपये से सिंथेटिक एथलेटिक्स रेस ट्रैक की मरम्मत कराई जानी है। इनके सहित अन्य कार्य एचएसवीपी के माध्यम से कराने के लिए एस्टीमेट और सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसकी एवज में एचएसवीपी को पांच करोड़ रुपये का बजट एक साल पहले दे चुके हैं। एचएसवीपी ने न तो काम कराया और न ही पैसे लौटाए हैं। स्टेडियम की हालत और खराब होती जा रही है, राशि मिले तो अन्य एजेंसी से काम कराएं।बहुउद्देशीय हॉल निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी से कराया सर्वेक्षणभीम स्टेडियम में आधुनिक खेल सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 50 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की है। इसी बजट में से करीब 35 करोड़ रुपये से बहुउद्देशीय हॉल निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी से सर्वेक्षण कराया है। हॉल निर्माण के लिए स्टेडियम में भूमि चिह्नित कर प्रारंभिक खाका तैयार किया है। हॉल की ड्राइंग तैयार कर मंजूरी के लिए मुख्यालय भेजी जाएगी। फिलहाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री की घोषणा के बजट से ही स्विमिंग पूल निर्माण के लिए 2.15 करोड़ रुपये, स्टेडियम परिसर में सीवर और पेयजल लाइन के लिए दो करोड़ रुपये, खेल उपकरण एवं फर्नीचर के लिए पांच करोड़ रुपये तथा मौजूदा भवनों की मरम्मत, रखरखाव और बिजली संबंधी कार्यों के लिए पांच करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।वर्जनभीम स्टेडियम में खेल मैदानों की मरम्मत और दस नए चेंजिंग रूम निर्माण सहित अन्य कार्यों के लिए पांच करोड़ रुपये का बजट हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को दिया था। पिछले एक साल सें यह राशि वापस खेल विभाग को ट्रांसफर किए जाने के लिए एचएसवीपी से पत्राचार चल रहा है। जब तक राशि वापस नहीं आ जाती तब तक दूसरी एजेंसी से भी काम कराने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। - विद्यानंद यादव, जिला खेल अधिकारी, भिवानीखेल विभाग की ओर से भीम स्टेडियम में मरम्मत कार्य कराने के लिए एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक कार्यालय में 5 करोड़ रुपये जमा कराए थे। बाद में मरम्मत कार्य कराने से मना कर दिया। पंचकूला मुख्यालय से ही यह राशि वापस खेल विभाग को दी जानी है। - भूपेंद्र सिंह, कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय, हिसार।