Bhiwani News: बार के विकास के लिए डी-प्लान से मांगा सहयोग

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प्रतिनिधिमंडल में शामिल अधिवक्ता मनमोहन भुरटाना ने बार के विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सहयोग का प्रस्ताव रखा। इस पर उपायुक्त ने मांग को गंभीरता से सुना और सकारात्मक विचार का भरोसा दिलाया। प्रधान युधिष्ठिर वत्स ने कहा कि मुलाकात के दौरान बार की विभिन्न मांगों और विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई।एइस अवसर पर कांति कौशिक, महेश भारद्वाज, प्रवीण अत्री, मनमोहन भुरटाना, राजेश तंवर, कुलदीप शर्मा, अंकित कटारिया, सागर कौशिक, मनीष चौहान, रोशन सांगवान मौजूद रहे।युधिष्ठिर वत्स ने कहा कि बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं को बेहतर कार्य वातावरण और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विकास कार्यों से न केवल वकीलों को लाभ मिलेगा बल्कि कोर्ट परिसर में आने वाले आम लोगों और वादकारियों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। एसोसिएशन अधिवक्ता हित में समय-समय पर ऐसे प्रयास करती रहेगी।