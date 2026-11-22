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दो दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया। पहले सेमीफाइनल में रोहतक ने प्रतिद्वंद्वी टीम को 20-17 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में सोनीपत ने 26-15 से जीत दर्ज कर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में कैथल ने भिवानी को 38-25 से हराया।फाइनल मुकाबले में सोनीपत और रोहतक के खिलाड़ियों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। दोनों टीमों ने शानदार खेल कौशल, तालमेल और रणनीति का प्रदर्शन किया। अंत में सोनीपत ने 21-18 से जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में सोनीपत प्रथम, रोहतक द्वितीय और कैथल तृतीय स्थान पर रहा।समापन समारोह में अमरू पाना कालिंगा के सरपंच सोनू सरपंच मुख्य अतिथि रहे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में पवन कौशिक, विद्यालय की प्रबंध निदेशक रेणुका शर्मा, विकास शर्मा और प्रिया मौजूद रहे। रेणुका शर्मा ने कहा कि विद्यालय में राज्यस्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन होना गौरव की बात है।