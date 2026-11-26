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जिले में पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषद के खातों से रुपये निकलने की जांच पिछले तीन दिन से की जा रही है। मुख्यालय स्तर की जांच में सामने आया है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन के पीएनबी के खातो से यह पैसा निकाला गया है। बैंक का मुख्य अकाउंट चंडीगढ़ में है। इसके चाइल्ड अकाउंट सभी जिलों में पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषद के हैं। साइबर ठगों ने मुख्यालय पर स्थित अकाउंट से रुपयों की निकासी की है। जिला स्तर पर ऐसे भुगतान के लिए डोंगल लगाया जाता है। इस निकासी के लिए सैकड़ों लोगों के डोंगल लगाने पड़ते हैं।साइबर ठगों को पूरी जानकारी थी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन की ओर से हर तीन महीने में ग्रांट डाली जाती है। इस बार दो ग्रांट एक साथ डाली गई थीं। दिवाली से एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को यह पैसा डाला गया। साइबर ठगों ने 11 से 15 नवंबर के बीच पैसा निकाला। कई खातों से एक हजार रुपये तक भी निकाले हैं। कई पंचायतों के खाते पूरी तरह से खाली कर दिए।जिला परिषद के खाते में करीब 4 करोड़ रुपये की ग्रांट आई थी जिसमें से करीब 29 लाख रुपये निकाले गए हैं। जिले की 9 पंचायत समितियों के खाते से 3.65 करोड़ रुपये निकाल लिए गए हैं।ब्लॉक गांव राशिहांसी फर्स्ट ब्लॉक 9 गांव 57 लाखहांसी सेकेंड ब्लॉक 1 गांव 7 लाखआदमपुर 6 पंचायत 44.72 लाखबरवाला 7 पंचायत 56 लाखहिसार फर्स्ट 10 पंचायत 86 लाखहिसार सेकेंड 5 पंचायत 42 लाखउकलाना 5 पंचायत 72.50 लाख9 ब्लॉक समितियों से 3.65 करोड़जिला परिषद के खाते से 29 लाखमेरे गांव की पंचायत को 43 लाख रुपये मिले थे। पूरा पैसा साइबर ठगों ने निकाल लिया है। पांच दिनों में यह रकम निकाली गई है। काफी दिन बाद ग्रांट आई थी। ग्रांट मिलने के एक सप्ताह में ही यह पैसा निकाला गया है।