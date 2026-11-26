Bhiwani News: खातों में 7.30 करोड़ की सेंध, दो खंडों की पचायतों से रिपोर्ट बाकी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:43 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:43 PM IST
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हिसार। हांसी-हिसार जिले की पंचायतों, ब्लॉक समितियों व जिला परिषद के बैंक खात से 7.30 करोड़ रुपये निकलने की रिपोर्ट वीरवार तक सामने आ चुकी है। दोनों जिलों में 309 पंचायतों, 9 ब्लॉक समितियों और जिला परिषद के बैंक खाते से रुपये निकाले जाने की पुष्टि हुई है। अभी नारनौंद व अग्रोहा खंड की पंचायतों का रिकॉर्ड आना बाकी है। अनुमान है कि साइबर ठगों द्वारा निकाली राशि का आंकड़ा 9 करोड़ तक पहुंच सकता है। जिला स्तर पर बनी तीन सदस्यीय टीम ने वीरवार को भी बैंक खाते खंगाले। पंचायतों के पिछले छह महीने के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।
जिले में पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषद के खातों से रुपये निकलने की जांच पिछले तीन दिन से की जा रही है। मुख्यालय स्तर की जांच में सामने आया है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन के पीएनबी के खातो से यह पैसा निकाला गया है। बैंक का मुख्य अकाउंट चंडीगढ़ में है। इसके चाइल्ड अकाउंट सभी जिलों में पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषद के हैं। साइबर ठगों ने मुख्यालय पर स्थित अकाउंट से रुपयों की निकासी की है। जिला स्तर पर ऐसे भुगतान के लिए डोंगल लगाया जाता है। इस निकासी के लिए सैकड़ों लोगों के डोंगल लगाने पड़ते हैं।
साइबर ठगों को थी पूरी जानकारी
साइबर ठगों को पूरी जानकारी थी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन की ओर से हर तीन महीने में ग्रांट डाली जाती है। इस बार दो ग्रांट एक साथ डाली गई थीं। दिवाली से एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को यह पैसा डाला गया। साइबर ठगों ने 11 से 15 नवंबर के बीच पैसा निकाला। कई खातों से एक हजार रुपये तक भी निकाले हैं। कई पंचायतों के खाते पूरी तरह से खाली कर दिए।
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जिला परिषद के खाते से निकाले 29 लाख
जिला परिषद के खाते में करीब 4 करोड़ रुपये की ग्रांट आई थी जिसमें से करीब 29 लाख रुपये निकाले गए हैं। जिले की 9 पंचायत समितियों के खाते से 3.65 करोड़ रुपये निकाल लिए गए हैं।
कहां से कितना पैसा निकाला
ब्लॉक गांव राशि
हांसी फर्स्ट ब्लॉक 9 गांव 57 लाख
हांसी सेकेंड ब्लॉक 1 गांव 7 लाख
आदमपुर 6 पंचायत 44.72 लाख
बरवाला 7 पंचायत 56 लाख
हिसार फर्स्ट 10 पंचायत 86 लाख
हिसार सेकेंड 5 पंचायत 42 लाख
उकलाना 5 पंचायत 72.50 लाख
9 ब्लॉक समितियों से 3.65 करोड़
जिला परिषद के खाते से 29 लाख
मेरे गांव की पंचायत को 43 लाख रुपये मिले थे। पूरा पैसा साइबर ठगों ने निकाल लिया है। पांच दिनों में यह रकम निकाली गई है। काफी दिन बाद ग्रांट आई थी। ग्रांट मिलने के एक सप्ताह में ही यह पैसा निकाला गया है।
- भगवान दास, प्रधान, सरपंच एसोसिएशन हिसार
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जिले में पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषद के खातों से रुपये निकलने की जांच पिछले तीन दिन से की जा रही है। मुख्यालय स्तर की जांच में सामने आया है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन के पीएनबी के खातो से यह पैसा निकाला गया है। बैंक का मुख्य अकाउंट चंडीगढ़ में है। इसके चाइल्ड अकाउंट सभी जिलों में पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषद के हैं। साइबर ठगों ने मुख्यालय पर स्थित अकाउंट से रुपयों की निकासी की है। जिला स्तर पर ऐसे भुगतान के लिए डोंगल लगाया जाता है। इस निकासी के लिए सैकड़ों लोगों के डोंगल लगाने पड़ते हैं।
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साइबर ठगों को थी पूरी जानकारी
साइबर ठगों को पूरी जानकारी थी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन की ओर से हर तीन महीने में ग्रांट डाली जाती है। इस बार दो ग्रांट एक साथ डाली गई थीं। दिवाली से एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को यह पैसा डाला गया। साइबर ठगों ने 11 से 15 नवंबर के बीच पैसा निकाला। कई खातों से एक हजार रुपये तक भी निकाले हैं। कई पंचायतों के खाते पूरी तरह से खाली कर दिए।
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जिला परिषद के खाते से निकाले 29 लाख
जिला परिषद के खाते में करीब 4 करोड़ रुपये की ग्रांट आई थी जिसमें से करीब 29 लाख रुपये निकाले गए हैं। जिले की 9 पंचायत समितियों के खाते से 3.65 करोड़ रुपये निकाल लिए गए हैं।
कहां से कितना पैसा निकाला
ब्लॉक गांव राशि
हांसी फर्स्ट ब्लॉक 9 गांव 57 लाख
हांसी सेकेंड ब्लॉक 1 गांव 7 लाख
आदमपुर 6 पंचायत 44.72 लाख
बरवाला 7 पंचायत 56 लाख
हिसार फर्स्ट 10 पंचायत 86 लाख
हिसार सेकेंड 5 पंचायत 42 लाख
उकलाना 5 पंचायत 72.50 लाख
9 ब्लॉक समितियों से 3.65 करोड़
जिला परिषद के खाते से 29 लाख
मेरे गांव की पंचायत को 43 लाख रुपये मिले थे। पूरा पैसा साइबर ठगों ने निकाल लिया है। पांच दिनों में यह रकम निकाली गई है। काफी दिन बाद ग्रांट आई थी। ग्रांट मिलने के एक सप्ताह में ही यह पैसा निकाला गया है।
- भगवान दास, प्रधान, सरपंच एसोसिएशन हिसार