Bhiwani News: टीए बिलों के भुगतान में देरी पर रोडवेज कर्मचारियों में रोष, आंदोलन की दी चेतावनी

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बैठक की अध्यक्षता डिपो प्रधान राजकुमार तालू, राजेश तोशाम और नरेंद्र लोहारू ने संयुक्त रूप से की। इसमें भिवानी, तोशाम और लोहारू से बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वे ड्यूटी और विभागीय जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं इसलिए हक का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि टीए बिलों का भुगतान कर्मचारियों का अधिकार है और विभाग को इसमें अनावश्यक देरी नहीं करनी चाहिए। बैठक में आगामी रणनीति को लेकर कर्मचारियों से राय ली गई।उन्होंने विभागीय अधिकारियों से मामले को गंभीरता से लेते हुए लंबित बिलों का शीघ्र भुगतान करने की मांग की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस अवसर पर ऋषि शर्मा, सचिन कुंडू, राजेश, मोली शर्मा, पवन पाजू, प्रदीप कुमार, रमेश कुमार, जयपाल चौहान, अमित कुमार, मौजूद रहे।