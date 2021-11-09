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इस संबंध में सहायक निदेशक (अकादमिक सेल), महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा की ओर से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिशा-निर्देश दिए गए हैं। निर्देशानुसार मिशन बुनियाद के लिए 12 दिसंबर और सुपर-100 के लिए पांच दिसंबर तक पंजीकरण कराया जा सकेगा। बुनियाद लेवल-1 की परीक्षा 23 दिसंबर और सुपर-100 लेवल-1 की परीक्षा 16 दिसंबर को होगी। इसके लिए कक्षा आठवीं और दसवीं के अधिक से अधिक विद्यार्थियों का पंजीकरण कराने के लिए विभाग ने लिंक जारी किया है।सुपर-100 के लिए वर्तमान में दसवीं कक्षा में पढ़ रहे वे विद्यार्थी पात्र होंगे जो फरवरी-मार्च 2027 में दसवीं की परीक्षा देंगे। वहीं मिशन बुनियाद के लिए वर्तमान में आठवीं कक्षा में पढ़ रहे वे विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे जो मार्च 2027 में आठवीं की परीक्षा देंगे। पिछली कक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का पंजीकरण अनिवार्य है। हालांकि 60 प्रतिशत से कम अंक वाले विद्यार्थियों को भी पंजीकरण और प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।लेवल-1 की परीक्षा में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के चार अंक मिलेंगे जबकि गलत उत्तर देने पर एक अंक काटा जाएगा।वर्जनमिशन बुनियाद और सुपर-100 योजनाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पंजीकरण प्रक्रिया पांच नवंबर से शुरू हो चुकी है। शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे विद्यार्थियों को पंजीकरण प्रक्रिया, परीक्षा के स्वरूप और तैयारी के तरीकों की विस्तार से जानकारी दें। इन कार्यक्रमों से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को आईआईटी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी। इसके लिए 30 नवंबर को शहर के मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। -रोहित इंदौरा, नोडल अधिकारी एवं जिला विज्ञान विशेषज्ञ, भिवानी