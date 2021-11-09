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जिला उद्यान विभाग ने किसानों से निर्धारित अवधि का ध्यान रखते हुए पंजीकरण करवाने की अपील की है। योजना के तहत सब्जियों, फलों और मसालों की 46 फसलों को शामिल किया गया है। इनमें आम, अमरूद, किन्नू, बेर, लीची, अनार, आलू, प्याज, टमाटर, फूलगोभी, मटर, गाजर, मिर्च, धनिया और लहसुन सहित अन्य बागवानी फसलें शामिल हैं।योजना के तहत ओलावृष्टि, पाला, बाढ़, बादल फटना, आंधी-तूफान, आग, अत्यधिक तापमान और सूखे से फसल को होने वाले नुकसान पर आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी। फलों की खेती के लिए 50 हजार रुपये प्रति एकड़ और सब्जियों व मसालों की खेती के लिए 40 हजार रुपये प्रति एकड़ बीमित राशि निर्धारित की गई है। इसके लिए फल उत्पादकों को एक हजार रुपये तथा सब्जियों और मसालों के किसानों को 800 रुपये प्रति एकड़ प्रीमियम देना होगा।फसल नुकसान का सर्वे करवाने के बाद निर्धारित मानकों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। 20 प्रतिशत से कम नुकसान होने पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा जबकि 20 से 40 प्रतिशत नुकसान पर 25 प्रतिशत, 40 से 60 प्रतिशत पर 50 प्रतिशत, 60 से 80 प्रतिशत पर 75 प्रतिशत और 80 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर 100 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। किसान अधिक जानकारी के लिए जिला स्तर पर जिला उद्यान अधिकारी और ब्लॉक स्तर पर उद्यान विकास अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।लौकी, करेला, फूलगोभी, अमरूद, भिंडी, बैंगन, ककड़ी, टिंडा, तोरई, कद्दू, खीरा और अरबी के लिए एक अप्रैल से 31 जुलाई तक पंजीकरण होगा। खरीफ प्याज के लिए एक अगस्त से 25 सितंबर, अमरूद (बरसाती) के लिए एक अप्रैल से 31 मई तथा अमरूद (शीतकालीन) और बेर के लिए एक सितंबर से 31 अक्तूबर तक आवेदन किया जा सकेगा।ड्रैगन फ्रूट और हल्दी के लिए एक मई से 31 जुलाई तक पंजीकरण होगा। अनार, मालटा, नींबू, संतरा, आंवला और किन्नू के लिए एक मार्च से 31 मई तथा आड़ू, नाशपाती, आलूबुखारा, जामुन, अंगूर, लीची, अंजीर, खजूर और आम के लिए एक फरवरी से 31 मई तक पंजीकरण करवाना होगा। चीकू के लिए एक सितंबर से 30 नवंबर और स्ट्रॉबेरी के लिए एक सितंबर से 31 जनवरी तक आवेदन किया जा सकेगा।टमाटर, आलू, फूलगोभी, गाजर, पत्ता गोभी, मटर, मूली और लहसुन के लिए 15 सितंबर से 31 जनवरी तक पंजीकरण होगा। रबी प्याज के लिए 15 दिसंबर से 31 जनवरी तथा जुकिनी के लिए 15 नवंबर से 31 जनवरी तक आवेदन किया जा सकेगा। वहीं, भिंडी, लौकी, करेला, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, टिंडा, तोरई और कद्दू के लिए 15 जनवरी से 15 मार्च तक पंजीकरण करवाया जा सकेगा। विभाग ने किसानों से फसल के अनुसार निर्धारित अवधि में पंजीकरण करवाकर योजना का लाभ लेने की अपील की है।