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कुलगुरु प्रो. दीप्ति धर्माणी और कुलसचिव प्रो. भावना शर्मा ने टांक का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर, शैक्षणिक खंडों और शौचालयों की सफाई व्यवस्था देखी। इस दौरान सफाई कर्मचारियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं, कार्य परिस्थितियों, वेतन, सुरक्षा उपकरणों और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली।टांक ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के बिना किसी भी संस्थान में स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं है। उनके कल्याण, सम्मान और अधिकारों की रक्षा आयोग की प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वविद्यालय अधिकारियों को कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के साथ सुरक्षा किट, वर्दी, चिकित्सा सुविधा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत विश्वविद्यालय में स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। इस अवसर पर कुलगुरु प्रो. दीप्ति धर्माणी और कुलसचिव प्रो. भावना शर्मा के अलावा सफाई प्रभारी, अन्य अधिकारी और सफाई कर्मचारी मौजूद रहे।