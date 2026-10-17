Bhiwani News: स्पीड ब्रेकर पर उछलकर पलटी निजी बस, दो की मौत

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बस भिवानी से हांसी की तरफ जा रही थी। घायलों को जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया है। मृतकों का पोस्टमार्टम शनिवार को कराया जाएगा।सदर थाने से जांच अधिकारी महाबीर सिंह ने बताया कि प्रेमनगर स्थित भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) के पावर हाउस के गेट के सामने स्पीड ब्रेकर से आगे बस पलटने की सूचना मिलते ही टीम को मौके पर भेजा। तब तक ग्रामीणों ने बचाव के प्रयास शुरू कर दिए थे।पुलिस ने इनकी मदद से घायलों को बस से निकाला और जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्रेमनगर निवासी रोहित (20) व जाटूलुहारी के विकास (26) को मृत घोषित कर दिया। 15 घायलों का उपचार चल रहा है। इनमें शामिल परिचालक को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया।बस में सवार अन्य यात्री निजी व अन्य साधनों से गंतव्य को रवाना हो गए। पुलिस के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शी अजय ने बताया कि उसका घर बीबीएमबी पावर हाउस के पास है। घर के सामने ही स्पीड ब्रेकर बना है। चालक बस चलाते समय फोन पर बात कर रहा था और रफ्तार 90 किलोमीटर प्रतिघंटा के आसपास थी। इसी गति में उसने बस को स्पीड ब्रेकर पर चढ़ा दिया।नीट की कोचिंग ले रहा था रोहितरोहित भिवानी में नीट की कोचिंग लेता था और घर लौट रहा था। वह दो भाइयों में बड़ा था। हादसे के बाद प्रेमनगर के ग्रामीणों में भी आक्रोश है। जांच अधिकारी ने बताया कि अज्ञात बस चालक पर लापरवाही से बस चलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।प्रारंभिक जांच में हादसा बस चालक की लापरवाही से हुआ है। दो युवकों की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम शनिवार को कराया जाएगा। निजी बस के अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। - अनूप सिंह, डीएसपी, भिवानीरोहित ने किया था बस से उतारने का आग्रह, चालक की लापरवाही से थमा जीवन का सफरभिवानी। भिवानी-हांसी फोरलेन पर शुक्रवार शाम बस हादसे में प्रेमनगर निवासी रोहित की मौत से घर में कोहराम मच गया। नीट की तैयारी कर रहे बेटे से परिजनों को उसके डॉक्टर बनने की उम्मीद थी लेकिन चालक की लापरवाही उन्हें जीवन भर का गम दे गई।बस यात्री अजय व जाटूलुहारी के सोमश ने बताया कि हादसा चालक की लापरवाही से हुआ है। बस में 15 से 20 सवारियां खड़ी थीं। रोहित व कुछ अन्य लोग चालक को प्रेमनगर बस स्टॉप पर बस रोकने के लिए कह रहे थे लेकिन चालक ने बस को रोकने की बजाय स्पीड बढ़ा दी। नतीजतन स्पीड ब्रेकर पर बस उछलकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चार-पांच सरकारी व निजी एंबुलेंस से घायलों को जिला नागरिक अस्पताल के आपातकालीन विभाग में पहुंचाया। डीएसपी क्राइम अनूप सिंह घायलों का हालचाल जानने के लिए जिला नागरिक अस्पताल पहुंचे।ये लोग हुए घायलबस में सवार हांसी निवासी नवीन, जाटूलुहारी निवासी बीर सिंह, बवानीखेड़ा निवासी उषा व नवीन, भिवानी निवासी सोमेश, इंदीवाली निवासी राहुल, बवानीखेड़ा निवासी मोहित व कृष्ण कुमार सहित अन्य लोग घायल हुए हैं। प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉ. बलवान अस्पताल पहुंचे और घायलों के उपचार के लिए जरूरी व्यवस्थाएं कराईं।चार दिन पहले बस चालकों की शिकायत दीप्रेमनगर के सरपंच राजेश बूरा ने बताया कि करीब चार दिन पहले ही निजी बस चालकों की लापरवाही के संबंध में एसडीएम भिवानी को शिकायत दी थी। बस चालक प्रेमनगर में निर्धारित बस स्टॉप पर बसों को नहीं रोकते और तेज गति एवं लापरवाही से चलाते हैं। यहां पहले भी हादसे हुए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से निजी बस चालकों की मनमानी पर लगाम कसनेे की मांग की है।