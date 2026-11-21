Bhiwani News: नेटबाल चैंपियनशिप में पंचकूला, हिसार और जींद ने दर्ज की जीत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:49 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:49 PM IST
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भिवानी। गांव कलिंगा स्थित बालाजी सीनियर सेकंडरी स्कूल में शनिवार को तृतीय मिक्स्ड सीनियर हरियाणा स्टेट नेटबाल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। 21 और 22 नवंबर को आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों की टीमें भाग ले रही हैं। पहले दिन खेले गए मुकाबलों में पंचकूला, हिसार, जींद और सोनीपत की टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया।
प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजपूत प्रतिनिधि सभा, भिवानी के अध्यक्ष डॉ. बृजपाल सिंह परमार ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पवन कौशिक, बालाजी स्कूल कलिंगा की एमडी रेणुका शर्मा, डॉ. राजेश, विकास शर्मा और प्रिया उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉ. बृजपाल सिंह परमार ने कहा कि खेल केवल शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन नहीं हैं बल्कि अनुशासन, आपसी सहयोग, आत्मविश्वास और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने का माध्यम भी हैं।
पहले दिन हुए रोमांचक मुकाबले
प्रतियोगिता के पहले दिन 21 नवंबर को खेले गए मुकाबलों में पंचकूला ने रेवाड़ी को 14-9 से हराया। हिसार की टीम ने चरखी दादरी को 24-16 से पराजित किया जबकि जींद ने झज्जर को 20-12 से शिकस्त दी। वहीं सोनीपत ने हिसार को 32-27 से हराकर जीत दर्ज की।
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प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजपूत प्रतिनिधि सभा, भिवानी के अध्यक्ष डॉ. बृजपाल सिंह परमार ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पवन कौशिक, बालाजी स्कूल कलिंगा की एमडी रेणुका शर्मा, डॉ. राजेश, विकास शर्मा और प्रिया उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉ. बृजपाल सिंह परमार ने कहा कि खेल केवल शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन नहीं हैं बल्कि अनुशासन, आपसी सहयोग, आत्मविश्वास और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने का माध्यम भी हैं।
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पहले दिन हुए रोमांचक मुकाबले
प्रतियोगिता के पहले दिन 21 नवंबर को खेले गए मुकाबलों में पंचकूला ने रेवाड़ी को 14-9 से हराया। हिसार की टीम ने चरखी दादरी को 24-16 से पराजित किया जबकि जींद ने झज्जर को 20-12 से शिकस्त दी। वहीं सोनीपत ने हिसार को 32-27 से हराकर जीत दर्ज की।
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