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प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजपूत प्रतिनिधि सभा, भिवानी के अध्यक्ष डॉ. बृजपाल सिंह परमार ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पवन कौशिक, बालाजी स्कूल कलिंगा की एमडी रेणुका शर्मा, डॉ. राजेश, विकास शर्मा और प्रिया उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉ. बृजपाल सिंह परमार ने कहा कि खेल केवल शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन नहीं हैं बल्कि अनुशासन, आपसी सहयोग, आत्मविश्वास और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने का माध्यम भी हैं।पहले दिन हुए रोमांचक मुकाबलेप्रतियोगिता के पहले दिन 21 नवंबर को खेले गए मुकाबलों में पंचकूला ने रेवाड़ी को 14-9 से हराया। हिसार की टीम ने चरखी दादरी को 24-16 से पराजित किया जबकि जींद ने झज्जर को 20-12 से शिकस्त दी। वहीं सोनीपत ने हिसार को 32-27 से हराकर जीत दर्ज की।