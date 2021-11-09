Bhiwani News: मुंबई सेंट्रल-भिवानी स्पेशल ट्रेन का संचालन 29 दिसंबर तक बढ़ाया
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:22 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:22 AM IST
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भिवानी। रेलवे ने यात्री यातायात को देखते हुए मुंबई सेंट्रल-भिवानी द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के संचालन की अवधि बढ़ा दी है। इससे भिवानी के यात्रियों को दिसंबर के अंत तक रेल सुविधा मिलेगी।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार गाड़ी संख्या 09001/09002 मुंबई सेंट्रल-भिवानी-मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन का संचालन बढ़ाया गया है। मुंबई सेंट्रल से यह ट्रेन एक से 29 दिसंबर तक नौ फेरे लगाएगी जबकि भिवानी से दो से 30 दिसंबर तक नौ फेरे संचालित होंगे। ट्रेन का समय और ठहराव पहले की तरह ही रहेगा।
बीकानेर मंडल की रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य हरीश गोस्वामी ने बताया कि संचालन अवधि बढ़ने से भिवानी के रेल यात्रियों को लाभ मिलेगा। खासकर व्यापार के सिलसिले में महानगरों तक आने-जाने वाले दैनिक यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी।
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उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार गाड़ी संख्या 09001/09002 मुंबई सेंट्रल-भिवानी-मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन का संचालन बढ़ाया गया है। मुंबई सेंट्रल से यह ट्रेन एक से 29 दिसंबर तक नौ फेरे लगाएगी जबकि भिवानी से दो से 30 दिसंबर तक नौ फेरे संचालित होंगे। ट्रेन का समय और ठहराव पहले की तरह ही रहेगा।
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बीकानेर मंडल की रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य हरीश गोस्वामी ने बताया कि संचालन अवधि बढ़ने से भिवानी के रेल यात्रियों को लाभ मिलेगा। खासकर व्यापार के सिलसिले में महानगरों तक आने-जाने वाले दैनिक यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी।
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