Bhiwani News: ट्रक-ऑटो की आमने-सामने भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत, चार गंभीर घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Fri, 27 Nov 2026 12:44 AM IST
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मुंढाल (भिवानी)। नेशनल हाईवे-9 पर बुधवार शाम करीब साढ़े छह बजे ट्रक और ऑटो की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में ऑटो सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें हांसी की कृष्णा कॉलोनी निवासी 52 वर्षीय सीताराम की मौत हो गई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सीताराम को महम के नागरिक अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
प्रत्यक्षदर्शी राजेश के अनुसार हांसी की तरफ से आ रहे ट्रक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी। ऑटो में पांच लोग सवार थे और सभी हांसी के रहने वाले हैं। सूचना मिलते ही डायल 112 और मुंढाल चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया।
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टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सीताराम को महम के नागरिक अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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प्रत्यक्षदर्शी राजेश के अनुसार हांसी की तरफ से आ रहे ट्रक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी। ऑटो में पांच लोग सवार थे और सभी हांसी के रहने वाले हैं। सूचना मिलते ही डायल 112 और मुंढाल चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया।
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