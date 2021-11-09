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टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सीताराम को महम के नागरिक अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।प्रत्यक्षदर्शी राजेश के अनुसार हांसी की तरफ से आ रहे ट्रक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी। ऑटो में पांच लोग सवार थे और सभी हांसी के रहने वाले हैं। सूचना मिलते ही डायल 112 और मुंढाल चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया।