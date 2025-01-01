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अवकाश के दिन ओपीडी बंद रहने और कर्मचारियों की आवाजाही कम होने का असर अस्पताल की निगरानी व्यवस्था पर भी दिखाई दिया। मुख्य द्वार से लेकर वार्डों तक बेसहारा पशु घूमते नजर आए। अस्पताल के बरामदों और वार्डों में खुजली व त्वचा संबंधी बीमारियों से ग्रस्त कुत्ते मरीजों के बेड के आसपास मंडराते रहे। इससे मरीजों और उनके तीमारदारों में संक्रमण के साथ-साथ कुत्तों के काटने का डर भी बना हुआ है।तीमारदार दीपक और कुलदीप ने बताया कि कई बार कुत्ते आपस में भिड़ जाते हैं और मरीजों के पास रखे खाने-पीने के सामान पर झपटते हैं। इससे अस्पताल में भर्ती मरीजों को परेशानी उठानी पड़ती है। पहले से बीमार और कमजोर मरीजों के लिए वार्डों में कुत्तों की मौजूदगी किसी खतरे से कम नहीं है।अस्पताल में चूहों की मौजूदगी ने भी मरीजों और तीमारदारों की परेशानी बढ़ा रखी है। मरीजों व तीमारदार कमला और कलावती ने बताया कि रात के समय वार्डों में चूहे घूमने लगते हैं। ये मरीजों के कपड़े, बैग और अन्य सामान कुतर देते हैं। चूहों की वजह से संक्रमण फैलने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में उपचार के लिए भर्ती मरीजों को अस्पताल में सुरक्षित माहौल तक नहीं मिल पा रहा है।अस्पताल के बाहरी हिस्से, पार्किंग और रैंप के आसपास भी बीमार व संक्रमित बेसहारा पशु डेरा जमाए रहते हैं। कई पशु चलने-फिरने में असमर्थ हैं तो कुछ चारे और पानी की तलाश में वार्डों के दरवाजों तक पहुंच जाते हैं। पशुओं की इस तरह बेरोकटोक आवाजाही मरीजों और तीमारदारों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनी हुई है। आक्रामक होने पर ये किसी को घायल कर सकते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और तीमारदारों के अनुसार मुख्य द्वार सहित परिसर के अन्य हिस्सों में निगरानी की कमी के चलते पशु आसानी से अंदर घुस जाते हैं। छुट्टी के दिन सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने से इनकी आवाजाही और बढ़ जाती है।अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों ने अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई है। तीमारदार मनीष और कुलदीप ने बताया कि वे अपनों का इलाज कराने अस्पताल आते हैं, लेकिन यहां खुद संक्रमण से बचने की जद्दोजहद करनी पड़ती है। छुट्टी के दिन हालात और खराब हो जाते हैं। न तो पशुओं को रोकने के पुख्ता इंतजाम हैं और न ही वार्डों में नियमित निगरानी होती है। अस्पताल में पहले से ही विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त मरीज भर्ती हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। ऐसे में खुजली से पीड़ित कुत्तों, चूहों और अन्य बेसहारा पशुओं की मौजूदगी से बैक्टीरियल व फंगल संक्रमण सहित अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।जिला नागरिक अस्पताल के मुख्य दो गेट हैं। एक गेट वार्डों की तरफ आवाजाही के लिए है जबकि दूसरा गेट आपात विभाग के सामने है। दोनों ही गेटों पर बेसहारा पशुओं को रोकने के लिए जाली लगी हैं लेकिन नवीनीकरण कार्य के दौरान इन जालियों में मिट्टी भर चुकी है जिसकी सफाई कराई जाएगी वहीं गेट पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। वार्डों में मरीजों को पूरी तरह संक्रमण रहित वातावरण में रखा जा रहा है। खाने की चीजे मरीज खुले में डाल देते हैं इससे भी दिक्कत बढ़ रही है। -डाॅ. बलवान सिंह, प्रधान चिकित्सा अधिकारी, जिला नागरिक अस्पताल।