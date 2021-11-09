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शिकायतकर्ता को समाधान की समय-सीमा और स्थिति की स्पष्ट जानकारी दें अधिकारी : डीएमसी

Tue, 06 Oct 2026 01:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:30 AM IST
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Officials must provide the complainant with clear information regarding the resolution timeline and status: DMC
भिवानी। समाधान शिविर में आने वाले शिकायतकर्ताओं को उनकी शिकायत के निस्तारण की समय-सीमा और स्थिति स्पष्ट रूप से बताई जाए। डीएमसी हरबीर सिंह ने सोमवार को लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में आयोजित शिविर में अधिकारियों को यह निर्देश दिए।
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डीएमसी ने लोगों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता से निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर एटीआर दर्ज करने से पहले शिकायतकर्ता को फोन कर बताया जाए कि समस्या का समाधान कितने समय में होगा और शिकायत नियमानुसार हल हो सकती है या नहीं।
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गांव ढाणा लाडनपुर निवासी रामरति ने किसान सम्मान निधि की बकाया राशि, शहर निवासी दयानंद ने जैन हाई स्कूल के पास गली नंबर-2 से अवैध कब्जा हटाने और सेक्टर-13 निवासी संदीप ने बिजली निगम से संबंधित कार्य करवाने की शिकायत दी। शांति नगर निवासी कृष्ण कुमार ने अतिक्रमण हटाने, कोंट रोड निवासी शबनम ने बच्चों के शैक्षणिक दस्तावेज दिलाने और गांव घुसकानी निवासी लक्ष्मण सिंह ने गंदे पानी की निकासी की समस्या रखी। गांव सांगा निवासी जितेंद्र ने रास्ते से ट्यूबवेल हटाने, विकास नगर निवासी मुनीष कुमार ने भरे चालान को ऑनलाइन पोर्टल से हटाने और गांव झरवाई निवासी रवि कुमार ने गांव के समीप स्थित ठेका हटाने की मांग रखी।
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बैंक कॉलोनी निवासी राजेंद्र ने बस स्टैंड से बाएं पास चौक हाईवे तक दोनों तरफ की काबली कीकर कटवाने और सड़क किनारे लगे कचरे के ढेर हटाने की शिकायत दी। भिवानी निवासी रमन, गांव ढाब ढाणी निवासी भावना, भारत नगर निवासी सुरेंद्र कुमार, गांव चनाना निवासी रचना और गांव धारूहेड़ा निवासी विनोद ने फैमिली आईडी में त्रुटियां ठीक करवाने की शिकायत दी। गांव मुंढाल खुर्द निवासी भारूराम, गांव बवानीखेड़ा निवासी बीर सिंह, गांव मोहिला निवासी सोना देवी और निशु ने भी फैमिली आईडी की त्रुटियां दूर करवाने की मांग रखी।


शिकायतों की नियमित निगरानी हो
संबंधित अधिकारी शिकायत की नियमानुसार जांच कर समाधान की स्थिति स्पष्ट करेंगे। निस्तारण में समय लगने पर शिकायतकर्ता को संभावित अवधि और कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। डीएमसी ने शिकायतों की नियमित निगरानी कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समाधान शिविर में गैर-सरकारी सदस्य सुनील वर्मा नंबरदार, केके ग्रोवर और रामकिशन हालवासिया के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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