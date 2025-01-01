Bhiwani News: ऑनलाइन तबादला नीति के विरोध में नर्सिंग ऑफिसर्स ने दो घंटे काम रखा बंद

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एसोसिएशन के आह्वान पर हुई हड़ताल में नर्सिंग ऑफिसर्स सुषमा, एसएनओ सरला कुमारी, सुमन राणा, बिंदू, निशा, प्रशांत, रेखा, अंजू शर्मा, ज्योति और सुशीला आदि ने कहा कि नर्सिंग कैडर में 98 प्रतिशत महिलाएं हैं। स्टाफ को सुबह, शाम और रात की पाली में ड्यूटी करनी पड़ती है, ऐसे में दूसरे जिले में तबादला होने पर सुरक्षा का मुद्दा गंभीर हो जाएगा।उन्होंने कहा कि अधिकांश कर्मचारियों के परिवार वर्तमान कार्यस्थल पर बसे हुए हैं। तबादले से बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की देखभाल प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति महिला और पुरुष दोनों नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए परेशानी का कारण बनेगी। एसोसिएशन ने बताया कि सांकेतिक हड़ताल अगले दो दिन भी जारी रहेगी।एसोसिएशन ने मांग की है कि एमओटीपी लागू करने से पहले खाली पदों की सूची जारी कर उन्हें भरा जाए। नीति लागू होने पर अन्य महिला कर्मचारियों की तरह नर्सिंग स्टाफ को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक एक ही पाली में ड्यूटी दी जाए। तबादले केवल कर्मचारी की सहमति और खाली पदों पर किए जाएं। एसोसिएशन ने नूंह, मेवात और पलवल में कार्यरत स्टाफ को चिकित्सकों की तर्ज पर मेवात भत्ता देने, नई भर्ती में वहां के पुराने स्टाफ को गृह जिला देने, जिला अस्पताल में पालीवार ड्यूटी जिले के भीतर ही रखने और आपसी तबादले का विकल्प देने की मांग भी की।