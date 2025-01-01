फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Last chance for admission at CBLU; apply online by October 6.

Bhiwani News: सीबीएलयू में दाखिले का अंतिम मौका, छह अक्तूबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

Mon, 05 Oct 2026 12:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:31 AM IST
विज्ञापन
Last chance for admission at CBLU; apply online by October 6.
चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का भवन। 
भिवानी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय (सीबीएलयू) में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन का अंतिम मौका है। विश्वविद्यालय ने आवेदन पोर्टल दोबारा खोल दिया है और इच्छुक विद्यार्थी छह अक्तूबर तक आवेदन कर सकते हैं।
विज्ञापन

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इससे उन विद्यार्थियों को भी अवसर मिलेगा जो पहले किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए या आवेदन के बावजूद अभी दाखिला नहीं ले सके हैं। उपलब्ध सीटों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन करने की सलाह दी है ताकि तकनीकी समस्या होने पर परेशानी से बचा जा सके। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद विद्यार्थी अपने आवेदन की स्थिति भी जांचते रहें।
विज्ञापन


आवेदन से पहले पात्रता और दस्तावेजों की जानकारी लें
विद्यार्थी आवेदन से पहले संबंधित पाठ्यक्रम की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, फीस और विश्वविद्यालय के अन्य दिशा-निर्देशों की जानकारी आधिकारिक पोर्टल से प्राप्त कर लें। आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी सही ढंग से भरना जरूरी है और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का ध्यानपूर्वक पालन करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed