Bhiwani News: विज्ञान प्रदर्शनी में कमल का एआई मॉडल, प्रियांशु की ग्रीन एनर्जी को पहला स्थान

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विद्यालय के प्रधानाचार्य कृष्ण यादव ने विद्यार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रचनात्मक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया। दर्शना श्योराण ने मॉडलों का अवलोकन कर विद्यार्थियों से उनकी कार्यप्रणाली और उपयोगिता की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विज्ञान प्रदर्शनियों से बच्चों में तार्किक क्षमता, नवाचार और समस्या समाधान के कौशल विकसित होते हैं।सात थीम में इन विद्यार्थियों ने पाया प्रथम स्थानमैथमेटिकल मॉडलिंग में मॉडल स्कूल बहल की भूमिका, हेल्थ एंड हाइजीन में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ओबरा के आकाश, देसी कृषि पद्धतियों और ग्रामीण रूपांतरण में ओबरा की रितिका ने प्रथम स्थान हासिल किया। आपदा प्रबंधन में पीएमश्री कन्या विद्यालय बहल की अबीना प्रथम रही। प्रदर्शनी में डॉ. आशीष भारद्वाज ने समन्वयक की भूमिका निभाई। निर्णायक मंडल में रितिका, सुरेंद्र और प्रवीण शामिल रहे। आयोजन में विद्यालय के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों ने सहयोग दिया।