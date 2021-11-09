Bhiwani News: छात्र संसद में छात्राओं ने उठाए जनहित के मुद्दे, सुशासन पर की चर्चा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:12 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:12 AM IST
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भिवानी। हरियाणा उच्चतर शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार रिफॉर्म उत्सव-2026 के तहत आदर्श महिला महाविद्यालय में छात्र संसद एवं डिजिटल सुशासन चुनौती कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्राओं ने लोकतांत्रिक व्यवस्था, जनहित के मुद्दों और सुशासन में डिजिटल तकनीक की भूमिका पर विचार रखे।
प्राचार्या डॉ. अलका मित्तल के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने संसदीय कार्यप्रणाली को समझा और स्वस्थ बहस में भाग लिया। उन्होंने विभिन्न जनहित के मुद्दे उठाते हुए डिजिटल समाधानों के लिए रचनात्मक सुझाव दिए।
प्राचार्या ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से छात्राओं में नेतृत्व क्षमता, तार्किक चिंतन और आत्मविश्वास बढ़ता है। नोडल अधिकारी डॉ. रिंकू अग्रवाल ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूकता और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना है। संयोजिका डॉ. गायत्री बंसल ने छात्राओं के सुझावों की सराहना की। इस अवसर पर डॉ. ममता चौधरी, संगीता सहित प्राध्यापक मौजूद रहे।
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प्राचार्या डॉ. अलका मित्तल के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने संसदीय कार्यप्रणाली को समझा और स्वस्थ बहस में भाग लिया। उन्होंने विभिन्न जनहित के मुद्दे उठाते हुए डिजिटल समाधानों के लिए रचनात्मक सुझाव दिए।
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प्राचार्या ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से छात्राओं में नेतृत्व क्षमता, तार्किक चिंतन और आत्मविश्वास बढ़ता है। नोडल अधिकारी डॉ. रिंकू अग्रवाल ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूकता और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना है। संयोजिका डॉ. गायत्री बंसल ने छात्राओं के सुझावों की सराहना की। इस अवसर पर डॉ. ममता चौधरी, संगीता सहित प्राध्यापक मौजूद रहे।
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