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प्राचार्या डॉ. अलका मित्तल के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने संसदीय कार्यप्रणाली को समझा और स्वस्थ बहस में भाग लिया। उन्होंने विभिन्न जनहित के मुद्दे उठाते हुए डिजिटल समाधानों के लिए रचनात्मक सुझाव दिए।प्राचार्या ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से छात्राओं में नेतृत्व क्षमता, तार्किक चिंतन और आत्मविश्वास बढ़ता है। नोडल अधिकारी डॉ. रिंकू अग्रवाल ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूकता और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना है। संयोजिका डॉ. गायत्री बंसल ने छात्राओं के सुझावों की सराहना की। इस अवसर पर डॉ. ममता चौधरी, संगीता सहित प्राध्यापक मौजूद रहे।