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प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने भारतीय संविधान से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपनी जानकारी और ज्ञान का प्रदर्शन किया। दस चरणों के मुकाबले के बाद टीम ए ने प्रथम, टीम डी ने द्वितीय और टीम सी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. वेद प्रकाश एवं प्रो. मुकेश यादव ने विशेष व्याख्यान दिया।उन्होंने भारतीय संविधान के महत्व, मूल सिद्धांतों, नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही विद्यार्थियों को संविधान के प्रति जागरूक रहने और उसके आदर्शों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक सोच और नागरिक जिम्मेदारियों की भावना विकसित करना रहा।आयोजन में छात्राओं कृति, यशस्वी, मधु, सोनिया, राधा, तमन्ना, संजना और प्रिया ने आयोजन दल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर विभाग की सहायक प्राध्यापक डॉ. रचना शर्मा, सहायक प्राध्यापक अमित कुमार, संगणक प्रशिक्षक मनोज कुमार, उपाधीक्षक मनीष, फूल कुमार और पुस्तकालय से मनोज उपस्थित रहे।