विज्ञापन



जानकारी के अनुसार कपिल शर्मा 2017 में हरियाणा पुलिस में बतौर सिपाही भर्ती हुआ था। वह रोहतक के सुनरिया में कांस्टेबल पद पर तैनात था। रविवार को छुट्टी होने के कारण वे अपने खेत में काम कर रहा था कि इसी दौरान ये हादसा हो गया। कपिल के परिवार में पत्नी, पांच वर्षीय बेटा ईशान और तीन वर्षीय बेटी ऋषिता हैं। कपिल चार बहनों का इकलौता भाई था और भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर था। विज्ञापन

वर्ष 2014 में उसके पिता रघुबीर सिंह की हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। जांच अधिकारी राकेश ने बताया कि मृतक के चचेरे भाई अनिल के बयान दर्ज कर इस संबंध में इत्तेफाकिया मौत मामले की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं कपिल शर्मा का अंतिम संस्कार गांव ढाणी श्यामा में पुलिस सम्मान के साथ हुआ। जानकारी के अनुसार कपिल शर्मा 2017 में हरियाणा पुलिस में बतौर सिपाही भर्ती हुआ था। वह रोहतक के सुनरिया में कांस्टेबल पद पर तैनात था। रविवार को छुट्टी होने के कारण वे अपने खेत में काम कर रहा था कि इसी दौरान ये हादसा हो गया। कपिल के परिवार में पत्नी, पांच वर्षीय बेटा ईशान और तीन वर्षीय बेटी ऋषिता हैं। कपिल चार बहनों का इकलौता भाई था और भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर था।वर्ष 2014 में उसके पिता रघुबीर सिंह की हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। जांच अधिकारी राकेश ने बताया कि मृतक के चचेरे भाई अनिल के बयान दर्ज कर इस संबंध में इत्तेफाकिया मौत मामले की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं कपिल शर्मा का अंतिम संस्कार गांव ढाणी श्यामा में पुलिस सम्मान के साथ हुआ।

विज्ञापन

विज्ञापन

लोहारू। गांव ढाणी श्यामा निवासी हरियाणा पुलिस के सिपाही 39 वर्षीय कपिल शर्मा की खेत में काम करते समय बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। हादसा रविवार को खेत में सिंचाई के लिए पाइप लाइन बदलते समय हुआ। कपिल रविवार की छुट्टी होने के चलते अपने खेत में सिंचाई के लिए एल्यूमीनियम के पाइप बदल रहा था कि अचानक पाइप ऊपर से गुजर रही 11 केवी लाइन से छू गया। कपिल को करंट लगने के बाद अचेत अवस्था में अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।