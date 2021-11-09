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दरअसल, हरियाणा सहित अधिकांश राज्यों में 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक जनगणना प्रस्तावित है। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी घर-घर जाकर जनगणना का कार्य पूरा कराने में लगाई जाएगी। ऐसे में परीक्षा संचालन के लिए पर्याप्त शिक्षकों और कर्मचारियों की उपलब्धता संभव नहीं होगी। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने शिक्षा बोर्ड को जनगणना अवधि में वार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम निर्धारित नहीं करने के निर्देश दिए हैं।बोर्ड ने भी इस संबंध में सरकार को पत्र लिखकर 28 फरवरी के बाद ही परीक्षाएं आयोजित कराने की पुष्टि की है। सामान्य तौर पर दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं फरवरी-मार्च में होती हैं और फरवरी में ही शुरू हो जाती हैं लेकिन इस बार मार्च के प्रथम सप्ताह के बाद परीक्षा शुरू होने की संभावना है। हालांकि बोर्ड की ओर से नया परीक्षा कार्यक्रम अभी जारी नहीं किया गया है।हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव दीपक बाबूलाल कारवा ने बताया कि जनगणना का कार्य 28 फरवरी तक चलेगा। इसके पूरा होने के बाद ही दसवीं और बारहवीं की वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन का कार्यक्रम तय किया जाएगा। फिलहाल दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है।हर साल साढ़े पांच लाख से अधिक परीक्षार्थी देते हैं परीक्षाहरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में हर साल करीब साढ़े पांच लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होते हैं। इनके लिए प्रदेशभर में 750 से 800 परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं। परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी 35 से 40 हजार शिक्षक और अन्य कर्मचारी संभालते हैं।