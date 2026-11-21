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डीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि इच्छुक महिलाएं विभागीय वेबसाइट पर पुरस्कारों से संबंधित दिशा-निर्देश और अधिसूचना देखकर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करवा सकती हैं।उन्होंने जिले की पात्र महिलाओं से अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करने का आह्वान किया। डीसी ने बताया कि पुरस्कार विजेताओं को नकद राशि के साथ प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।आठ श्रेणियों में दिए जाएंगे राज्यस्तरीय पुरस्कार : सुषमा स्वराज पुरस्कार के तहत पांच लाख रुपये और प्रशस्तिपत्र दिया जाएगा। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के लिए 1.50 लाख रुपये की राशि निर्धारित है। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार और बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के तहत एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे। लाइफ टाइम अचीवर्स अवार्ड के लिए 51 हजार रुपये की राशि निर्धारित की गई है। अन्य श्रेणी के पुरस्कारों के तहत 21-21 हजार रुपये दिए जाएंगे।