Bhiwani News: गोवंश के लिए काल बना गोग्रास, 15 गायों की मौत, 37 का उपचार जारी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:00 PM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:00 PM IST
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भिवानी। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर गोग्रास खिलाने के बाद शहर में 15 गायों की मौत हो गई जबकि 37 अन्य की हालत गंभीर होने पर महम गेट स्थित गोशाला में उपचार जारी है। गोरक्षा दल ने अधिक मात्रा में रोटी, खीर, पूरी, हलवा और तला हुआ भोजन खिलाने को गायों की मौत का कारण बताते हुए रविवार को मृत गायों को लेकर विधायक आवास पर धरना दिया।
गोरक्षा दल के प्रधान संजय परमार के नेतृत्व में सदस्यों ने प्रशासन से गोवंश को असुरक्षित तरीके से जरूरत से ज्यादा भोजन खिलाने पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की। दल के अनुसार शहर के विभिन्न स्थानों पर पांच अन्य गायों की मौत की सूचना भी मिली थी। इन गायों का अंतिम संस्कार दल के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने कर दिया था।
संजय परमार ने कहा कि गो सेवा के नाम पर बिना जानकारी के जरूरत से ज्यादा भोजन खिलाना पशुओं के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हर साल ऐसी घटनाएं सामने आने के बावजूद जागरूकता और रोकथाम के पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे। उन्होंने सरकार और प्रशासन से गोवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा लापरवाही के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की।
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गो सेवा के सही तरीके के प्रति जागरूकता जरूरी
गोरक्षा दल के सदस्यों ने कहा कि लोगों को गोवंश को उचित मात्रा में और सुरक्षित भोजन खिलाने के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए। इससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सकेगी। सदस्यों ने मांगों पर ठोस आश्वासन मिलने तक धरना जारी रखने की बात कही।
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गोरक्षा दल के प्रधान संजय परमार के नेतृत्व में सदस्यों ने प्रशासन से गोवंश को असुरक्षित तरीके से जरूरत से ज्यादा भोजन खिलाने पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की। दल के अनुसार शहर के विभिन्न स्थानों पर पांच अन्य गायों की मौत की सूचना भी मिली थी। इन गायों का अंतिम संस्कार दल के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने कर दिया था।
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संजय परमार ने कहा कि गो सेवा के नाम पर बिना जानकारी के जरूरत से ज्यादा भोजन खिलाना पशुओं के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हर साल ऐसी घटनाएं सामने आने के बावजूद जागरूकता और रोकथाम के पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे। उन्होंने सरकार और प्रशासन से गोवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा लापरवाही के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की।
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गो सेवा के सही तरीके के प्रति जागरूकता जरूरी
गोरक्षा दल के सदस्यों ने कहा कि लोगों को गोवंश को उचित मात्रा में और सुरक्षित भोजन खिलाने के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए। इससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सकेगी। सदस्यों ने मांगों पर ठोस आश्वासन मिलने तक धरना जारी रखने की बात कही।