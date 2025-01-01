Bhiwani News: चलती थार में लगी आग, चालक की बची जान

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बहल (भिवानी)। हिसार से बहल आ रही थार गाड़ी शनिवार दोपहर मीठी गांव के पास अचानक आग की लपटों से घिर गई। चालक समय रहते नीचे उतर गया जिससे उसकी जान बच गई। दमकल विभाग ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चैहड़ खुर्द निवासी गाड़ी मालिक सतीश ने बताया कि दोपहर करीब 2:30 बजे मीठी गांव के पास पहुंचने पर गाड़ी से जलने जैसी गंध आने लगी। वह गाड़ी रोककर बोनट खोलने जा रहा था कि आग की लपटें उठने लगीं। आसपास खेतों में काम कर रहे लोगो ने टैंकर से आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची और करीब आधे घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। सतीश ने बताया कि उसने वर्ष 2022 में थार खरीदी थी और समय-समय पर इसकी सर्विस भी करवाता रहा है। इसके बावजूद अचानक आग लगने से वह हैरान है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना झुप्पा पुलिस चौकी में दी गई है।