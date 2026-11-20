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संगठन के जिला सचिव बस्तीराम, जिला प्रधान रोहतास सिंह सैनी और जिला कमेटी सदस्य फूलचंद सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि किसान आंदोलन को छह साल बीतने के बावजूद केंद्र सरकार ने किसानों से किए वादे पूरे नहीं किए हैं। महापंचायत में पारित प्रस्तावों और किसानों की मांगों को लागू करवाने के लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचा है। उन्होंने सभी फसलों की लागत से डेढ़ गुना एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी देने, किसान-मजदूरों की कर्ज माफी, बिजली बिल 2025 और बीज बिल 2025 वापस लेने तथा चारों श्रम संहिताएं रद्द करने की मांग उठाई।वक्ताओं ने बाजरा और धान की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने, पर्याप्त नहरी पानी उपलब्ध करवाने और खाद-बीज सस्ता करने की मांग की। इसके अलावा बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 10 हजार रुपये मासिक करने, स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, मनरेगा बहाल कर सालभर काम उपलब्ध करवाने और श्रमिकों के लिए 42 हजार रुपये मासिक वेतन लागू करने की मांग रखी गई। सभा में उजालाराम सुरा, ओमवीर जांगड़ा, सुखबीर जांगड़ा, ओमप्रकाश, प्रताप प्रजापत, सुभाष चंद्र, जोगीराम और पतराम मौजूद रहे।