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Bhiwani News: कर्मचारियों का स्थानांतरण नीति के खिलाफ प्रदर्शन

Sat, 17 Oct 2026 02:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sat, 17 Oct 2026 02:26 AM IST
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Employees protest against transfer policy
भिवानी। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर कर्मचारियों ने शुक्रवार को लघु सचिवालय में रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा।
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कर्मचारियों ने सरकार की मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति में एमपीएचडब्ल्यू पुरुष एवं महिला वर्ग को शामिल करने पर आपत्ति जताई। एसोसिएशन ने इस पॉलिसी को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के हितों के विपरीत बताया। जिला प्रधान रविंद्र कुमार और राज्य प्रधान शर्मिला देवी ने कहा कि पॉलिसी में पदों को सीमित करने से परेशानी होगी। तकनीकी खामियों के कारण भी कर्मचारियों को दिक्कतें आ सकती हैं।
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उन्होंनेएमपीएचडब्ल्यू और एमपीएचएस वर्ग को इस पॉलिसी से बाहर रखने की मांग की। कर्मचारियों का कार्य टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और टीबी नियंत्रण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों से जुड़ा है। बार-बार तबादलों से मरीजों की निगरानी और स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता प्रभावित हो सकती है।
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