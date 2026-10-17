Bhiwani News: कर्मचारियों का स्थानांतरण नीति के खिलाफ प्रदर्शन

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कर्मचारियों ने सरकार की मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति में एमपीएचडब्ल्यू पुरुष एवं महिला वर्ग को शामिल करने पर आपत्ति जताई। एसोसिएशन ने इस पॉलिसी को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के हितों के विपरीत बताया। जिला प्रधान रविंद्र कुमार और राज्य प्रधान शर्मिला देवी ने कहा कि पॉलिसी में पदों को सीमित करने से परेशानी होगी। तकनीकी खामियों के कारण भी कर्मचारियों को दिक्कतें आ सकती हैं।उन्होंनेएमपीएचडब्ल्यू और एमपीएचएस वर्ग को इस पॉलिसी से बाहर रखने की मांग की। कर्मचारियों का कार्य टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और टीबी नियंत्रण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों से जुड़ा है। बार-बार तबादलों से मरीजों की निगरानी और स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता प्रभावित हो सकती है।