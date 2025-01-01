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इस अवसर पर विधायक कपूर वाल्मीकि ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों का खेल और प्रदर्शन किसी भी सामान्य खिलाड़ी से कम नहीं है। ये खिलाड़ी अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर देश-दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। दिव्यांग खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर मंच और अवसर मिलने चाहिए।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की खेल नीति का लाभ खिलाड़ियों को मिल रहा है। राज्य और केंद्र सरकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों और करोड़ों रुपये की पुरस्कार राशि देकर प्रोत्साहित कर रही हैं। पैरा ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिव्यांग खिलाड़ियों की समस्याओं और मांगों को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. एसएस मान, डॉ. वीरेंद्र कादयान और महासचिव राजकुमार सुनसुना ने बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखाने का अवसर देना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयास करना है। दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों को उचित सुविधाएं और मान्यता दिलाने के लिए बीसीसीआई एवं सरकार को कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन भविष्य में भी बड़े स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित करने के प्रयास जारी रखेगी। कार्यक्रम में कांग्रेस नेत्री किरण मलिक, राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता शिक्षाविद लक्ष्मण गौड़, विनय जैन, समाजसेवी राजेंद्र भूटानी, सुरेंद्र खटक, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता अशोक कुमार भारद्वाज उपस्थित रहे।उत्तर प्रदेश ने दो विकेट से जीता पहला मुकाबलाचैंपियनशिप के पहले दिन उत्तर प्रदेश और रेस्ट ऑफ हरियाणा के बीच टी-20 मुकाबला खेला गया। रेस्ट ऑफ हरियाणा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 20 ओवर में उत्तर प्रदेश के सामने 111 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में उत्तर प्रदेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया।उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी रोवेश नायर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 20 रन दिए। वहीं बल्लेबाजी में 10 गेंदों पर 17 रन बनाकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।