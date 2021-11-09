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भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि भिवानी में करीब 30 से 35 अवैध कॉलोनियां पिछले 25 से 30 वर्षों से आबाद हैं। इनके नियमित नहीं होने से निवासियों को सरकारी योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।उन्होंने बताया कि पहले चरण में 21 कॉलोनियों को नियमित करवाने के लिए मुख्यालय में फाइल भेजी जा चुकी है। कॉलोनियां नियमित होने से वहां बिजली, पेयजल, पक्की सड़कें, गलियां और सीवरेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का रास्ता खुलेगा।साथ ही प्लॉट और मकानों की रजिस्ट्रियां शुरू हो सकेंगी, जिससे सरकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि कॉलोनियों को वैध करवाना क्षेत्र के निवासियों के साथ नगरपरिषद के हित में भी जरूरी है।