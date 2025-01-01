Bhiwani News: दिल्ली रूट की ट्रेनें रद्द, दिनभर परेशान रहे रेल यात्री

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शनिवार को सिरसा-तिलकब्रिज वाया रेवाड़ी ट्रेन, जो भिवानी से सुबह 5:25 बजे रवाना होती है और भिवानी-तिलकब्रिज ट्रेन जो सुबह 4:40 बजे चलती है रद्द रहीं। इसके अलावा गाड़ी संख्या 14728 तिलकब्रिज-श्रीगंगानगर और गाड़ी संख्या 54005 दिल्ली-भिवानी का संचालन भी प्रभावित रहा। दिल्ली-भिवानी ट्रेन शनिवार को दिल्ली से नहीं चली।वहीं गाड़ी संख्या 54016 भिवानी-रोहतक ट्रेन भी नहीं चली जिससे रोहतक जाने वाले यात्रियों को परेशानी हुई। यात्री दिनभर स्टेशन के पूछताछ केंद्र पर कर्मचारियों से ट्रेनों के संचालन की जानकारी लेते रहे लेकिन ट्रेनें न चलने से उन्हें वैकल्पिक साधनों से सफर करना पड़ा।