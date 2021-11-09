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Bhiwani News: डीएसआर मशीन खरीदने की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर तक बढ़ी

Fri, 09 Oct 2026 01:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Fri, 09 Oct 2026 01:12 AM IST
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Deadline for purchasing DSR machines extended to October 15
भिवानी। पात्र किसानों के लिए डीएसआर मशीन खरीदने की अंतिम तिथि 11 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्तूबर कर दी गई है। कृषि विभाग ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खरीद की अवधि बढ़ाई है।
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कृषि अधिकारी ने बताया कि प्रमोशन ऑफ क्रॉप डायवर्सिफिकेशन एंड वाटर कंजर्वेशन स्कीम वर्ष 2026-27 के तहत डीएसआर मशीनों पर अनुदान के लिए जिले के किसानों से कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन करने वाले पात्र किसानों को उप कृषि निदेशक, भिवानी के लॉगिन से 20 अगस्त तक अनुदान पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए थे।
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जिन पात्र किसानों ने 11 सितंबर तक डीएसआर मशीन नहीं खरीदी है, वे अब बढ़ाई गई अवधि में मशीन खरीद सकते हैं। ऐसे किसानों को 15 अक्तूबर तक मशीन खरीदकर संबंधित डीलर के माध्यम से मशीन का बिल, ई-बिल और जीपीएस लोकेशन सहित फोटो कृषि विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करना होगा। स
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