Bhiwani News: डीएसआर मशीन खरीदने की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर तक बढ़ी

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कृषि अधिकारी ने बताया कि प्रमोशन ऑफ क्रॉप डायवर्सिफिकेशन एंड वाटर कंजर्वेशन स्कीम वर्ष 2026-27 के तहत डीएसआर मशीनों पर अनुदान के लिए जिले के किसानों से कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन करने वाले पात्र किसानों को उप कृषि निदेशक, भिवानी के लॉगिन से 20 अगस्त तक अनुदान पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए थे।जिन पात्र किसानों ने 11 सितंबर तक डीएसआर मशीन नहीं खरीदी है, वे अब बढ़ाई गई अवधि में मशीन खरीद सकते हैं। ऐसे किसानों को 15 अक्तूबर तक मशीन खरीदकर संबंधित डीलर के माध्यम से मशीन का बिल, ई-बिल और जीपीएस लोकेशन सहित फोटो कृषि विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करना होगा। स