Bhiwani News: अत्यधिक गोग्रास खाने से आठ गोवंश की हालत बिगड़ी

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सभी का महम रोड स्थित गोशाला ट्रस्ट में उपचार चल रहा है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से बेसहारा गोवंश को भारी मात्रा में भोजन नहीं खिलाने की अपील की थी। गो रक्षा दल भिवानी के गो रक्षकों ने भी लोगों से तले और वसायुक्त खाद्य पदार्थ नहीं देने का आग्रह किया था।इसके बावजूद लोगों ने सड़कों पर घूम रहे गोवंश को बड़ी मात्रा में भोजन खिलाया। इस दौरान कई स्थानों पर भोजन खिलाने को लेकर नागरिकों और गो रक्षकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हालात संभालने और माहौल शांत कराने के लिए कुछ जगहों पर पुलिस बुलानी पड़ी।गो रक्षा दल के प्रधान संजय परमार के अनुसार शनिवार दोपहर तक अत्यधिक गोग्रास के कारण आठ गोवंश की तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आए। उन्होंने आशंका जताई कि बीमार गोवंश और मौतों के आंकड़े अगले दिन स्पष्ट हो सकते हैं।अत्यधिक मात्रा में भारी और तला भोजन खाने से गोवंश में पाचन संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. रविंद्र सहरावत के निर्देश पर जिले में पशु चिकित्सकों की नौ टीमें 24 घंटे तैनात हैं। टीमें बीमार गोवंश को उपचार उपलब्ध करा रही हैं।