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Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Condition of eight cattle deteriorates after consuming excessive 'Gogras' (ritual cattle feed).

Bhiwani News: अत्यधिक गोग्रास खाने से आठ गोवंश की हालत बिगड़ी

Sun, 11 Oct 2026 01:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:24 AM IST
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Condition of eight cattle deteriorates after consuming excessive 'Gogras' (ritual cattle feed).
महम रोड ​स्थित गोशाला में गोग्रास ​खिलाने से बिगड़ी तबियत के बाद उपचार के लिए पहुंची चिकित्सकों
भिवानी। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर अत्यधिक मात्रा में रोटी, खीर, पूरी, हलवा और तला भोजन खाने से आठ गोवंश की हालत बिगड़ गई। इनमें सात गाय और एक सांड़ शामिल है जिसकी स्थिति गंभीर बताई गई है।
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सभी का महम रोड स्थित गोशाला ट्रस्ट में उपचार चल रहा है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से बेसहारा गोवंश को भारी मात्रा में भोजन नहीं खिलाने की अपील की थी। गो रक्षा दल भिवानी के गो रक्षकों ने भी लोगों से तले और वसायुक्त खाद्य पदार्थ नहीं देने का आग्रह किया था।
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इसके बावजूद लोगों ने सड़कों पर घूम रहे गोवंश को बड़ी मात्रा में भोजन खिलाया। इस दौरान कई स्थानों पर भोजन खिलाने को लेकर नागरिकों और गो रक्षकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हालात संभालने और माहौल शांत कराने के लिए कुछ जगहों पर पुलिस बुलानी पड़ी।
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गो रक्षा दल के प्रधान संजय परमार के अनुसार शनिवार दोपहर तक अत्यधिक गोग्रास के कारण आठ गोवंश की तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आए। उन्होंने आशंका जताई कि बीमार गोवंश और मौतों के आंकड़े अगले दिन स्पष्ट हो सकते हैं।

अत्यधिक मात्रा में भारी और तला भोजन खाने से गोवंश में पाचन संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. रविंद्र सहरावत के निर्देश पर जिले में पशु चिकित्सकों की नौ टीमें 24 घंटे तैनात हैं। टीमें बीमार गोवंश को उपचार उपलब्ध करा रही हैं।
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