Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 12:23 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 12:23 AM IST
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खेलकूद
मैराथन : लोहारू अनाज मंडी में मैराथन का आयोजन सुबह नौ बजे से।
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धार्मिक
भागवत कथा : कमला नगर स्थित राम मंदिर में भागवत कथा का आयोजन दोपहर तीन बजे से।
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योग प्रशिक्षण
आरोही स्कूल : डीपीई शिक्षकों का योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन तोशाम के आरोही स्कूल में सुबह नौ बजे से।
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मैराथन : लोहारू अनाज मंडी में मैराथन का आयोजन सुबह नौ बजे से।
धार्मिक
भागवत कथा : कमला नगर स्थित राम मंदिर में भागवत कथा का आयोजन दोपहर तीन बजे से।
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योग प्रशिक्षण
आरोही स्कूल : डीपीई शिक्षकों का योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन तोशाम के आरोही स्कूल में सुबह नौ बजे से।