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मैराथन : लोहारू अनाज मंडी में मैराथन का आयोजन सुबह नौ बजे से।धार्मिकभागवत कथा : कमला नगर स्थित राम मंदिर में भागवत कथा का आयोजन दोपहर तीन बजे से।योग प्रशिक्षणआरोही स्कूल : डीपीई शिक्षकों का योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन तोशाम के आरोही स्कूल में सुबह नौ बजे से।