Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:40 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:40 PM IST
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धार्मिक
सत्संग : गांव दिनोद के राधा स्वामी आश्रम में सत्संग सुबह दस बजे से।
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राजनीतिक
बैठक : तिलक भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक दोपहर दो बजे से।
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जागरूकता
अभियान : नवदुर्गा मंदिर में पर्यावरण जागरूकता अभियान सुबह दस बजे से।
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सत्संग : गांव दिनोद के राधा स्वामी आश्रम में सत्संग सुबह दस बजे से।
राजनीतिक
बैठक : तिलक भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक दोपहर दो बजे से।
विज्ञापन
जागरूकता
अभियान : नवदुर्गा मंदिर में पर्यावरण जागरूकता अभियान सुबह दस बजे से।