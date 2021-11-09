Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:22 AM IST
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:22 AM IST
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बैठक
दुर्गा पैलेस : ठाकुर बीर सिंह की 102वीं जयंती को लेकर दुर्गा पैलेस में बैठक का आयोजन दोपहर 12 बजे।
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धार्मिक
भागवत कथा : जीतूवाला जोहड़ स्थित काली देवी शिव मंदिर में भागवत कथा का आयोजन दोपहर 2 बजे से।
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दुर्गा पैलेस : ठाकुर बीर सिंह की 102वीं जयंती को लेकर दुर्गा पैलेस में बैठक का आयोजन दोपहर 12 बजे।
धार्मिक
भागवत कथा : जीतूवाला जोहड़ स्थित काली देवी शिव मंदिर में भागवत कथा का आयोजन दोपहर 2 बजे से।