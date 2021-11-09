Bhiwani News: सिटी में आज

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दुर्गा पैलेस : ठाकुर बीर सिंह की 102वीं जयंती को लेकर दुर्गा पैलेस में बैठक का आयोजन दोपहर 12 बजे।

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धार्मिक

भागवत कथा : जीतूवाला जोहड़ स्थित काली देवी शिव मंदिर में भागवत कथा का आयोजन दोपहर 2 बजे से।

बैठक